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В кладовке найдена забытая картина Энди Уорхола. Ее стоимость - несколько миллионов долларов

24.07.2017 20:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Рок-музыкант Элис Купер нашел у себя дома забытую картину «Маленький электрический стул» художника Энди Уорхола, которая может стоить несколько миллионов долларов, сообщает The Guardian.


«Маленький электрический стул» Энди Уорхола. Фото: The Guardian

Как подчеркивает издание, картина не была вставлена в раму, она была найдена в кладовке, в которой хранился реквизит с концертов Купера вместе с электрическим стулом, который музыкант использовал в 1970-х годах во время шоу.

Картина выполнена в красных тонах. На ней изображен электрический стул, на котором в 1953 году были казнены Юлиус и Этель Розенберги, которые были обвинены в передаче СССР чертежей атомной бомбы.

По словам менеджера певца Шепа Гордона, Уорхол и Купер подружились в 1972 году в Нью-Йорке. Тогда же девушка Купера Синди Ланг предложила ему купить картину художника за 2,5 тысячи долларов.

«В то время Элис выпускал по два альбома в год, а все остальное время выступал на гастролях. Это было время рок-н-ролла, никто из нас ни о чем не задумывался. Закончилось это тем, что Элиса упекли в психбольницу из-за алкоголизма, после чего он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес», — рассказал Гордон.

О картине Уорхола вспомнили потому, что в 2015 году такое же произведение из серии «Смерть и катастрофа», выполненное в зелено-черных цветах, продали за 11,6 миллиона долларов на аукционе Christie’s.

Уорхол — основатель направления в современном искусстве, которое получило название «коммерческий поп-арт». Как художник и фотограф он много работал с образами звезд шоу-бизнеса и политиков. Ему принадлежат узнаваемые поп-арт-портреты Элизабет Тейлор, Джима Моррисона, Мика Джаггера и Элвиса Пресли, а также Мао Цзэдуна, Ричарда Никсона и Джона Кеннеди. В своем творчестве он применял так называемую технику шелкографии, или трафаретную печать, которая позволяла ему создавать множество копий одних и тех же изображений.

Портреты Марлона Брандо и Элвиса Пресли работы Уорхола были проданы на аукционе в общем за 181 миллионов долларов. Портрет «Тройной Элвис» был создан в 1963 году на основе фотографии Пресли в образе ковбоя, использовавщейся для рекламы вестерна 1960 года «Пылающая звезда», а для полотна «Четыре Марлона» Уорхол использовал фотографии Марлона Брандо в образе героя фильма 1953 года «Дикарь».

 
 
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Рок-музыкант Элис Купер нашел у себя дома забытую картину "Маленький электрический стул" художника Энди Уорхола, которая может стоить несколько миллионов...

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