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Гнездование степного луня отмечено в Беларуси впервые за 100 лет

24.07.2017 20:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилевском районе отмечен на гнездовании степной лунь — вид, который в последний раз гнездился в Беларуси 101 год назад. Об этом сообщили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).


Фото: Владимир Бондарь

Фотограф-анималист из Могилева Владимир Бондарь в середине июля сфотографировал самку степного луня. Последний доказанный случай гнездования был зафикисирован в нашей стране в 1916 году.

Луни — единственная группа хищных птиц, которые гнездятся на земле. Размер европейской популяции степного луня оценивается всего в 600−2140 гнездящихся пар. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Последний доказанный случай гнездования был зафикисирован в нашей стране в 1916 году.

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