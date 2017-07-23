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Гнездование степного луня отмечено в Беларуси впервые за 100 лет
24.07.2017 20:13 — Новости Культуры | Tut.by
В Могилевском районе отмечен на гнездовании степной лунь — вид, который в последний раз гнездился в Беларуси 101 год назад. Об этом сообщили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
Фотограф-анималист из Могилева Владимир Бондарь в середине июля сфотографировал самку степного луня. Последний доказанный случай гнездования был зафикисирован в нашей стране в 1916 году.
Луни — единственная группа хищных птиц, которые гнездятся на земле. Размер европейской популяции степного луня оценивается всего в 600−2140 гнездящихся пар.
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Последний доказанный случай гнездования был зафикисирован в нашей стране в 1916 году.
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