Гнездование степного луня отмечено в Беларуси впервые за 100 лет

В Могилевском районе отмечен на гнездовании степной лунь — вид, который в последний раз гнездился в Беларуси 101 год назад. Об этом сообщили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).



Фото: Владимир Бондарь

Фотограф-анималист из Могилева Владимир Бондарь в середине июля сфотографировал самку степного луня. Последний доказанный случай гнездования был зафикисирован в нашей стране в 1916 году.

Луни — единственная группа хищных птиц, которые гнездятся на земле. Размер европейской популяции степного луня оценивается всего в 600−2140 гнездящихся пар.