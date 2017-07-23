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Группа Linkin Park попрощалась с умершим вокалистом
24.07.2017 21:10 — Новости Культуры | Tut.by
Участники музыкального коллектива опубликовали прощальное письмо вокалисту Честеру Беннингтону, покончившему с собой.
Группа Linkin Park выпустила прощальное обращение к вокалисту Честеру Беннингтону, покончившему с собой. «Дорогой Честер, наши сердца разбиты. Твой уход оставляет пустоту, которую невозможно заполнить: нас покинул неистовый, веселый, амбициозный, креативный, добрый, великодушный голос», —
Участники коллектива отметили, что «демоны, забравшие» Беннингтона, были «частью сделки». «В конце концов, именно то, как ты пел об этих демонах, заставляло всех влюбляться в тебя. Ты бесстрашно выставлял их напоказ и, делая это, собрал нас вместе и научил быть более человечными», — отмечается в обращении. Группа Linkin Park подчеркнула, что певец «оставил след в жизни многих людей, возможно, даже большего числа, чем сам мог представить».
Обращение группы к Беннингтону завершается следующими словами: «Мы любим тебя и очень скучаем. До новой встречи, LP».
Linkin Park отменили турне
22 июля стало известно об отмене турне Linkin Park по Северной Америке в поддержку альбома One More Light в связи с кончиной фронтмена группы.
Честер Беннингтон
Беннингтон присоединился к Linkin Park в 1999 году, c ним группа записала свой первый альбом Hybrid Theory, принесший ей мировую популярность. Беннингтон был одним из соавторов песен группы. В 2005 году он основал группу Dead by Sunrise.
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Участники музыкального коллектива опубликовали прощальное письмо вокалисту Честеру Беннингтону, покончившему с собой.
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