Группа Linkin Park попрощалась с умершим вокалистом

Участники музыкального коллектива опубликовали прощальное письмо вокалисту Честеру Беннингтону, покончившему с собой.



Честер Беннингтон. Фото: Reuters

Группа Linkin Park выпустила прощальное обращение к вокалисту Честеру Беннингтону, покончившему с собой. «Дорогой Честер, наши сердца разбиты. Твой уход оставляет пустоту, которую невозможно заполнить: нас покинул неистовый, веселый, амбициозный, креативный, добрый, великодушный голос», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Linkin Park в понедельник, 24 июля.

Участники коллектива отметили, что «демоны, забравшие» Беннингтона, были «частью сделки». «В конце концов, именно то, как ты пел об этих демонах, заставляло всех влюбляться в тебя. Ты бесстрашно выставлял их напоказ и, делая это, собрал нас вместе и научил быть более человечными», — отмечается в обращении. Группа Linkin Park подчеркнула, что певец «оставил след в жизни многих людей, возможно, даже большего числа, чем сам мог представить».

Обращение группы к Беннингтону завершается следующими словами: «Мы любим тебя и очень скучаем. До новой встречи, LP».

Linkin Park отменили турне

22 июля стало известно об отмене турне Linkin Park по Северной Америке в поддержку альбома One More Light в связи с кончиной фронтмена группы.

Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля. Тело 41-летнего музыканта обнаружили 9 часов утра по местному времени в его личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии. Вокалист был дважды женат, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Беннингтон присоединился к Linkin Park в 1999 году, c ним группа записала свой первый альбом Hybrid Theory, принесший ей мировую популярность. Беннингтон был одним из соавторов песен группы. В 2005 году он основал группу Dead by Sunrise.