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Австралиец посетил 50 стран без использования самолетов
25.07.2017 09:55 — Новости Культуры | Tut.by
Австралийский блогер Тирал Далиц добрался из Сиднея до американского Сан-Диего, не пользуясь услугами авиакомпаний. Во время путешествия, которое заняло у 29-летнего мужчины почти три года, он преодолел около 80 тысяч километров и побывал в 50 странах. Об этом сообщает Daily Mail.
Во время путешествия Далиц вел путевой дневник на собственном сайте
Во время поездки мужчина перемещался на судах, велосипеде, автотранспорте и поездах. Путешествие обошлось туристу примерно в 22 тысячи долларов.
Эти деньги имеющий биологическое образование юноша заработал на фермах, где трудился на протяжении полутора лет перед поездкой.
Из американского Сан-Диего Далиц планирует вернуться в Сидней, однако не собирается спешить в путешествии. Турист отметил, что в Австралии его ждут мать и девушка.
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Австралийский блогер Тирал Далиц добрался из Сиднея до американского Сан-Диего, не пользуясь услугами авиакомпаний. Во время путешествия, которое заняло у...
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