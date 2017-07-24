ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Австралиец посетил 50 стран без использования самолетов

25.07.2017 09:55 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Австралийский блогер Тирал Далиц добрался из Сиднея до американского Сан-Диего, не пользуясь услугами авиакомпаний. Во время путешествия, которое заняло у 29-летнего мужчины почти три года, он преодолел около 80 тысяч километров и побывал в 50 странах. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: LostAussies.com

Во время путешествия Далиц вел путевой дневник на собственном сайте LostAussies.com. Из Австралии Далиц отправился в Индонезию, Сингапур, Малайзию и Таиланд. Затем посетил Лаос, Камбоджу, Вьетнам и Китай. Из КНР мужчина через Монголию попал в Россию, а после продолжил свое путешествие по странам Европы.

Во время поездки мужчина перемещался на судах, велосипеде, автотранспорте и поездах. Путешествие обошлось туристу примерно в 22 тысячи долларов.

Эти деньги имеющий биологическое образование юноша заработал на фермах, где трудился на протяжении полутора лет перед поездкой.

Из американского Сан-Диего Далиц планирует вернуться в Сидней, однако не собирается спешить в путешествии. Турист отметил, что в Австралии его ждут мать и девушка.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралийский блогер Тирал Далиц добрался из Сиднея до американского Сан-Диего, не пользуясь услугами авиакомпаний. Во время путешествия, которое заняло у...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Тест: что вы знаете о кулинарии мира - от утки по-пекински до "книжных" яств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика