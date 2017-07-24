В центре Кишинева будет установлен памятник Франциску Скорине

По решению правительства Молдовы и мэрии муниципия Кишинев в центре молдавской столицы будет установлен памятник белорусскому первопечатнику. Памятник появится в сквере напротив посольства Беларуси в Молдове, пишет БЕЛТА .



Фото: orshatut.by

На конкурс эскизных проектов памятника было подано девять заявок. Профессиональное жюри назвало победителем конкурса работу скульптора Геннадия Лойко.

Высота памятника составит почти 1 метр, общая высота (с постаментом) — немногим более 2,5 метра, Установка запланирована в ноябре этого года.

Расходы на разработку проектной документации для памятника, исполнение работ и установку постамента и бюста, а также благоустройство прилегающей территории будут покрыты за счет финансовых средств Беларуси и спонсорской помощи.