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В центре Кишинева будет установлен памятник Франциску Скорине
25.07.2017 10:33 — Новости Культуры | Tut.by
По решению правительства Молдовы и мэрии муниципия Кишинев в центре молдавской столицы будет установлен памятник белорусскому первопечатнику. Памятник появится в сквере напротив посольства Беларуси в Молдове, пишет
На конкурс эскизных проектов памятника было подано девять заявок. Профессиональное жюри назвало победителем конкурса работу скульптора Геннадия Лойко.
Высота памятника составит почти 1 метр, общая высота (с постаментом) — немногим более 2,5 метра, Установка запланирована в ноябре этого года.
Расходы на разработку проектной документации для памятника, исполнение работ и установку постамента и бюста, а также благоустройство прилегающей территории будут покрыты за счет финансовых средств Беларуси и спонсорской помощи.
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По решению правительства Молдовы и мэрии муниципия Кишинев в центре молдавской столицы будет установлен памятник белорусскому первопечатнику. Памятник появится...
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