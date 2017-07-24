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Золотая рыбка и клетка с вылетающими птицами. В Витебске появились два новых граффити
25.07.2017 11:32 — Новости Культуры | Tut.by
В Витебске появились два новых граффити. Одно — с золотой рыбкой в аквариуме, второе — с клеткой, из которой вылетают символические птицы, изображающие идеи УНОВИСа.
Клетку с птицами-символами нарисовали на трансформаторной будке возле областной библиотеки.
Для того чтобы в этом месте появилось граффити, даже прошел конкурс (организаторы — компания «Экопроект», ВГТУ и ВЦСИ). В нем участвовали студенты, победила молодая художница Ирина Бараган. Проект посвящен витебскому художественному объединению 1920-х годов УНОВИС (Утвердители НОВого ИСкусства) и его идеям, которые разлетаются по миру.
Напомним, в 2016 году на этой самой стене
Граффити с золотой рыбкой в аквариуме появилось во дворах на улице Суворова.
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В Витебске появились два новых граффити. Одно - с золотой рыбкой в аквариуме, второе - с клеткой, из которой вылетают символические птицы, изображающие идеи УНОВИСа.
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