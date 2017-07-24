Золотая рыбка и клетка с вылетающими птицами. В Витебске появились два новых граффити

В Витебске появились два новых граффити. Одно — с золотой рыбкой в аквариуме, второе — с клеткой, из которой вылетают символические птицы, изображающие идеи УНОВИСа.



Фото: Игорь Матвеев

Клетку с птицами-символами нарисовали на трансформаторной будке возле областной библиотеки.

Для того чтобы в этом месте появилось граффити, даже прошел конкурс (организаторы — компания «Экопроект», ВГТУ и ВЦСИ). В нем участвовали студенты, победила молодая художница Ирина Бараган. Проект посвящен витебскому художественному объединению 1920-х годов УНОВИС (Утвердители НОВого ИСкусства) и его идеям, которые разлетаются по миру.



Фото: Игорь Матвеев

Напомним, в 2016 году на этой самой стене нарисовали портрет известного американского гангстера Аль Капоне. Рядом была его цитата: «Я отдам три десятка своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы, разговаривая». Не прошло и суток, как дерзкое граффити закрасили. На стене остался лишь черный квадрат. На его фоне Ирина Бараган и воплотила свою идею.

Граффити с золотой рыбкой в аквариуме появилось во дворах на улице Суворова.



Фото: личная страница Андрея Духовникова в Фейсбук