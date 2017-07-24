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Посреди Белостока появится граница между Польшей и ВКЛ
25.07.2017 11:44 — Новости Культуры | Tut.by
В польском городе
Местные власти согласны, но, по словам представителя магистрата Анны Кузнечно, еще окончательно не решили, «в какой форме отметить этот исторический факт».
Глава ассоциации «Наши Бояре» Збигнев Климашевский предлагает установить и столб, и памятную доску на пересечении улиц Скарупскай и Виктории или Скарупскай и Кошыковой. По его словам, эти исторические улицы являются так называемым сердцем Баяр (район Белостока).
Напомним, что в прошлом город принадлежал как ВКЛ, так и Польше. В 1939 году после присоединения Западной Беларуси к Советскому Союзу Белосток вошел в состав БССР и даже стал центром области. Однако после Второй мировой войны решением Сталина область была ликвидирована, а город Белосток с прилегающими районами был передан Польше.
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В польском городе Белостоке завершается реконструкция улицы Скарупскай. Как утверждают историки, именно по ней в прошлом проходила государственная граница: дома...
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