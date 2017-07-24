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Паводок, туман и звездное небо. Красота белорусского Полесья в фотографиях

25.07.2017 13:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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В среде экологов не утихают споры относительно восстановления пути Е40, который связывал Балтийское море с Черным. Астроном Виктор Малыщиц уверен: если на всей Припяти будет построен каскад плотин, это приведет к необратимым изменениям в природе.

По его словам, разливов больше не будет, уникальная пойма реки перестанет затапливаться и придет в упадок. Исчезнет значительное количество животных и птиц, значительный ущерб получат пойменные дубравы. Останется только выпрямить русло, а берега вспахать и засеять пшеницей. Пока решение еще не принято, Виктор предлагает читателям TUT.BY посмотреть на припятские места, которые могут исчезнуть.


Наверное, самое необычное время на Припяти — это пора весеннего разлива. Самый большой разлив за последние годы произошел в 2013 году, как раз после печально известного «Хавьера». Тогда и был сделан этот снимок.

Кстати, самой Припяти в кадре даже и нет, она течет справа. Но еще интереснее отправиться в эти края в конце апреля — начале мая, когда в пойме еще полно воды, но деревья уже стоят зелеными, трава местами достает до колена, а от птичьих песен гремит в ушах.



Вполне возможно, что вам и не удастся в это время подойти к реке ближе чем на 2−3 километра. Жители Полесья вспоминают, что в некоторых местах во время разливов Припять могла достигать в ширину даже 10, а то и 20 километров.

Когда вода спадает, в пойме остается множество озер-стариц, между которыми растут дубы. Когда ходишь между ними, кажется, что попал в другой мир — таких ландшафтов в Беларуси больше нигде нет.


Над Припятью потихоньку сгущаются вечерние краски, и наступает темная полесская ночь.


Ночи здесь темные по двум причинам. Во-первых, это юг Беларуси, и даже в светлые летние ночи солнце здесь успевает опуститься достаточно глубоко за горизонт. А во-вторых, в этих краях нет крупных городов и предприятий, а на юге вообще лежат бескрайние просторы болот. Поэтому звездное небо здесь впечатляет своей чернотой и россыпью звезд.


Над поймой Припяти восходит стареющая луна.

Наступает утро, температура все больше падает, и над водой начинает клубиться туман, образуя местами целые облака. С первыми лучами солнца он тает за 20−30 минут.




 

 
 
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В среде экологов не утихают споры относительно восстановления пути Е40, который связывал Балтийское море с Черным. Астроном Виктор Малыщиц уверен: если на всей...

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