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Город с тысячелетней историей. Появился таймлапс-ролик о Заславле

25.07.2017 15:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Музей-заповедник «Заславль» представил потенциальным туристам имиджевый таймлапс-ролик, посвященный одному из самых древних белорусских городов. Видео снял режиссер Леонид Хващинский.

На двухминутном видео можно увидеть городище «Замэчек», городище «Вал» (остатки Заславского замка), красивые храмы, а также объекты этнографического комплекса музея-заповедника: мельницу, кузницу, свиран и «хату завозника» (в этом здании, которое являлось харчевней и одновременно непритязательной гостиницей, останавливались крестьяне, которые завозили зерно на помол. От слово «завозили» возникло название «завозник»).

 
 
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Музей-заповедник "Заславль" представил потенциальным туристам имиджевый таймлапс-ролик, посвященный одному из самых древних белорусских городов. Видео снял...

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