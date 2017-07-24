Город с тысячелетней историей. Появился таймлапс-ролик о Заславле

Музей-заповедник «Заславль» представил потенциальным туристам имиджевый таймлапс-ролик, посвященный одному из самых древних белорусских городов. Видео снял режиссер Леонид Хващинский.

На двухминутном видео можно увидеть городище «Замэчек», городище «Вал» (остатки Заславского замка), красивые храмы, а также объекты этнографического комплекса музея-заповедника: мельницу, кузницу, свиран и «хату завозника» (в этом здании, которое являлось харчевней и одновременно непритязательной гостиницей, останавливались крестьяне, которые завозили зерно на помол. От слово «завозили» возникло название «завозник»).