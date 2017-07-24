Водная феерия и пожарная скамейка. В Бресте спасатели масштабно отметили свой праздник

Красочным фестивалем для детей и взрослых отметили 25 июля брестские спасатели День пожарной службы.





Центром празднования стал городской парк культуры и отдыха. Организаторы мероприятия установили для детей несколько игровых зон. Юные жители города могли принять участие в тематических конкурсах: «веселый художник», «надевание боевой одежды», «телефон службы спасения», «ловкий спасатель».









































Участники праздника также могли прокатиться на веревках через озеро, пройтись в маске по задымленному помещению, посбивать водой из брандспойта фишки.

Кроме того спасатели продемонстрировали реконструкцию спасения неудачливых рыбаков, которые из-за воспламенения мотора лодки оказались в воде. Под занавес развлекательной части праздника, организаторы устроили «водную феерию», в которой было задействовано 6 единиц техники МЧС.









Кульминацией торжества стало открытие скамейки в виде пожарной машины.



