|
Водная феерия и пожарная скамейка. В Бресте спасатели масштабно отметили свой праздник
25.07.2017 16:25 — Новости Культуры | Tut.by
Красочным фестивалем для детей и взрослых отметили 25 июля брестские спасатели День пожарной службы.
Центром празднования стал городской парк культуры и отдыха. Организаторы мероприятия установили для детей несколько игровых зон. Юные жители города могли принять участие в тематических конкурсах: «веселый художник», «надевание боевой одежды», «телефон службы спасения», «ловкий спасатель».
Участники праздника также могли прокатиться на веревках через озеро, пройтись в маске по задымленному помещению, посбивать водой из брандспойта фишки.
Кроме того спасатели продемонстрировали реконструкцию спасения неудачливых рыбаков, которые из-за воспламенения мотора лодки оказались в воде. Под занавес развлекательной части праздника, организаторы устроили «водную феерию», в которой было задействовано 6 единиц техники МЧС.
Кульминацией торжества стало открытие скамейки в виде пожарной машины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники праздника могли прокатиться на веревках через озеро в парке, пройтись в маске по задымленному помещению, посбивать водой из брандспойта фишки.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии