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Водная феерия и пожарная скамейка. В Бресте спасатели масштабно отметили свой праздник

25.07.2017 16:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Красочным фестивалем для детей и взрослых отметили 25 июля брестские спасатели День пожарной службы.


Центром празднования стал городской парк культуры и отдыха. Организаторы мероприятия установили для детей несколько игровых зон. Юные жители города могли принять участие в тематических конкурсах: «веселый художник», «надевание боевой одежды», «телефон службы спасения», «ловкий спасатель».




















Участники праздника также могли прокатиться на веревках через озеро, пройтись в маске по задымленному помещению, посбивать водой из брандспойта фишки.

Кроме того спасатели продемонстрировали реконструкцию спасения неудачливых рыбаков, которые из-за воспламенения мотора лодки оказались в воде. Под занавес развлекательной части праздника, организаторы устроили «водную феерию», в которой было задействовано 6 единиц техники МЧС.



Кульминацией торжества стало открытие скамейки в виде пожарной машины.


 
 
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Участники праздника могли прокатиться на веревках через озеро в парке, пройтись в маске по задымленному помещению, посбивать водой из брандспойта фишки.

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