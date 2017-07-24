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Карнавал, фейерверк и фестивали. Топ мероприятий ко Дню Бреста, которые нельзя пропустить
25.07.2017 20:09 — Новости Культуры | Tut.by
Брест готовится к празднованию Дня города. TUT.BY изучил программу мероприятий и выбрал те, которые обязательно нужно посетить, чтобы насладиться праздником.
Карнавал
Где: Проспект Машерова до улицы Ленина
Когда: 29 июля, начало в 18.00
Карнавал ко Дню города — одно из центральных и самых ярких мероприятий праздника. В этом году к костюмированной колонне присоединятся ретроавтомобили, а также двойники звезд: Майкл Джексон, Одри Хепберн, Кристина Орбакайте и другие. Это авторский проект Аллы Коноваловой, его открытие пройдет около ТЦ «Дидас Персия» на Советской с 15.00 до 17.00,
Любителям старинной автотехники также настоятельно рекомендуем до парада посетить парковку у Ледового дворца. Там с 16.00 до 18.00 будет работать выставка винтажных авто.
Молочный фестиваль «Облака свежего молока»
Где: Парк «Мира»
Когда: 28 июля, начало в 12.00
Молочный фестиваль от ОАО «Савушкин продукт» — это замечательный семейный праздник, который понравится как взрослым, так и детям. В этом году организаторы обещают множество познавательных интерактивных площадок, разнообразные кафе, мастер-классы и гала-концерт с участием группы «Без билета».
В прошлом году праздник прошел с аншлагом. На территории парка работала маленькая молочная ферма, где можно было узнать технологию производства натуральных молочных продуктов, а также продегустировать их. Кроме того, проводились мастер-классы по вытинанке, йоге, росписи печенья, лепке, по приготовлению блюд из молочных продуктов,
Авиашоу
Где: Гребной канал
Когда: 29 июля с 12.00 до 18.00
Еще один праздник, на который нужно обязательно брать детей. Участие в авиашоу примут члены Брестского и Минского аэроклубов. Зрителей ожидают выступление профессиональных летчиков, показ техники и много сюрпризов. С 12.00 будет осуществляться выполнение обзорных полетов над городом на вертолете Ми-2. Вертолет берет 6 пассажиров. Стоимость полета 20 рублей с человека. С 12.00 до 14.00 запланирована демонстрация техники ДОСААФ (автомобили, карты, мотоциклы, судомодели, стрелковое оружие, парашюты). Затем, с 17.30 до 18.00, фигуры высшего пилотажа покажут на самолете Як-52, за ним выступит вертолет Ми-2, а также брестские парашютисты.
Концерты
В рамках Дня города в Бресте пройдет сразу несколько концертов.
29 июля c 19.30 до 22.30 компания velcom приглашает брестчан и гостей города в парк культуры и отдыха на «комфортный» концерт. Перед зрителями выступит участник «Евровидения-2015» от Беларуси Юзари, а также кавер-группа Cosa Nostra,
29 июля в 20.00 на Гребном канале начнется концерт «Город света». Музыкальное мероприятие успешно захватило сердца молодежи отличной подборкой артистов. В этом году выступят USHUAIA, рэпер Tony Tonite и другие.
29 июля в 20.00 в СК «Виктория» стартует праздничный концерт с участием Стаса Пьехи, группы «Песняры», финалистов конкурса «Евровидение-2017» NaviBand и брестских музыкальных коллективов.
Фестивали
29 июля с 13.00 до 18.00 на территории танцплощадки в городском парке культуры и отдыха пройдет фестиваль красок. В программе не только обсыпание красками, но также сеты от лучших диджеев Бреста и выступления кавер-групп.
29 июля с 20.00 до 22.00 в парке культуры и отдыха пройдет фестиваль фонариков. Жителям и гостям города предлагается под романтические мелодии зажечь фонарики, загадать желания и опустить их в воду. Говорят, что мечты обязательно сбудутся.
30 июля с 14.00 в парке культуры и отдыха пройдет фестиваль цветов. Программа фестиваля включает театрализованный концерт, выставки декоративно-прикладного творчества, ярмарку-продажу цветочно-декоративных растений. Также состоятся различные конкурсы. Победители будут определены в номинациях «Королева цветов», «Лучшая картина из цветов», «Лучший букет», «Удивительный урожай», «Цветы в творчестве», «Лучшее цветочное оформление торгового павильона»,
Салют
29 июля в 23.00 город наполнится звуками праздничного фейерверка, посвященного Дню города.
Полная программа празднования Дня города
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TUT.BY изучил программу мероприятий и выбрал те, которые обязательно нужно посетить, чтобы насладиться праздником.
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