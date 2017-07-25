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"Евровидение-2018": определены даты и место проведения конкурса

25.07.2017 23:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Международный песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Такое решение приняли португальское телевидение и Европейский вещательный союз.


Иллюстрация: ebu.ch

По решению организаторов, «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии — Лиссабоне. Также рассматривались варианты проведения конкурса в Браге, Гондомаре, Гимарайнше и Санта-Мария-да-Фейра.

Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.

«Евровидение-2018» станет 63-м по счету международным вокальным конкурсом. Португалия впервые примет у себя «Евровидение» — благодаря победе Сальвадора Собрала с песней Amar pelos dois на «Евровидении-2017» в Киеве.

 
 
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Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая 2018 года.

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