Международный песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Такое решение приняли португальское телевидение и Европейский вещательный союз.



Иллюстрация: ebu.ch

По решению организаторов, «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии — Лиссабоне. Также рассматривались варианты проведения конкурса в Браге, Гондомаре, Гимарайнше и Санта-Мария-да-Фейра.

Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.

«Евровидение-2018» станет 63-м по счету международным вокальным конкурсом. Португалия впервые примет у себя «Евровидение» — благодаря победе Сальвадора Собрала с песней Amar pelos dois на «Евровидении-2017» в Киеве.