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"Евровидение-2018": определены даты и место проведения конкурса
25.07.2017 23:56 — Новости Культуры | Tut.by
Международный песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Такое решение
По решению организаторов, «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии — Лиссабоне. Также рассматривались варианты проведения конкурса в Браге, Гондомаре, Гимарайнше и Санта-Мария-да-Фейра.
Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.
«Евровидение-2018» станет 63-м по счету международным вокальным конкурсом. Португалия впервые примет у себя «Евровидение» — благодаря
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Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая 2018 года.
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