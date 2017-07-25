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Определены даты и город проведения "Евровидения-2018"

25.07.2017 20:53 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Европейский вещательный союз и португальское телевидение огласили город и дату проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

Определены даты и город проведения "Евровидения-2018"
© REUTERS Gleb Garanich
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Португалия примет "Евровидение" благодаря победе исполнителя Сальвадора Собрала на конкурсе 2017 года, который прошел в мае в Киеве.

По решению организаторов шоу, "Евровидение-2018" пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Также рассматривались варианты провести конкурс в Браге, Гондомаре, Гимарайнше и Санта-Мария-да-Фейра.

Объявлены и даты проведения конкурса. Так, первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал – 12 мая 2018 года. За награду "Евровидения-2018", как ожидается, сразятся более 40 стран, в том числе Беларусь.

Национальные отборы на "Евровидение-2018" начнутся с сентября этого года – предположительно, осенью Белтелерадиокомпания будет принимать заявки на участие в отборе, а имя представителя Беларуси на конкурсе станет известно в конце января.

Португалия участвует в "Евровидении" уже полвека, однако представители страны ранее не побеждали в популярном шоу с телеаудиторией в 200 миллионов человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Полуфиналы популярного телеконкурса пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 июня 2018 года.

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