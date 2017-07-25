На руках, под зонтом или в дождевике. Начало многочасового ливня в Минске

Минчане и не подозревали, что дождь, который начался около 18.00 в Минске 25 июля, затянется на многие часы. Кто-то оказался подготовлен к природным катаклизмам, вооружившись зонтом и дождевиком. Остальным приходилось шлепать босиком по лужам или переносить девушек через залитую дорогу на руках.















































