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На руках, под зонтом или в дождевике. Начало многочасового ливня в Минске

26.07.2017 00:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Минчане и не подозревали, что дождь, который начался около 18.00 в Минске 25 июля, затянется на многие часы. Кто-то оказался подготовлен к природным катаклизмам, вооружившись зонтом и дождевиком. Остальным приходилось шлепать босиком по лужам или переносить девушек через залитую дорогу на руках.













 
Теги: Минск
 
 
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Минчане и не подозревали, что дождь, который начался около 18.00 в Минске 25 июля, затянется на многие часы. Кто-то оказался подготовлен к природным катаклизмам,...

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