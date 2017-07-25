Американский космонавт снял таймлапс северного сияния и сравнил явление с соусом для буррито

Американский астронавт Джек Фишер, который сейчас находится на Международной космической станции, снял таймлапс северного сияния.

People have asked me what a «burrito of awesomeness smothered in awesome sauce» is… Well folks, it looks like this… awesome sauce is green. pic.twitter.com/rgTgbdb84f — Jack Fischer (@Astro2fish) 23 июля 2017 г.

«Люди часто спрашивают меня, что значит „буррито обалденности под обалденным соусом“. Кажется, это что-то вроде этого… Обалденный соус — зеленый!». — написал Фишер. В апреле 2017 года космонавт впервые сравнил космос с мексиканским блюдом буррито, после чего эта фраза стала крылатой.