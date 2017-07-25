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Американский космонавт снял таймлапс северного сияния и сравнил явление с соусом для буррито
26.07.2017 10:27 — Новости Культуры | Tut.by
Американский астронавт Джек Фишер, который сейчас находится на Международной космической станции,
«Люди часто спрашивают меня, что значит „буррито обалденности под обалденным соусом“. Кажется, это что-то вроде этого… Обалденный соус — зеленый!». — написал Фишер. В апреле 2017 года космонавт впервые
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Американский астронавт Джек Фишер, который сейчас находится на Международной космической станции, снял таймлапс северного сияния.
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