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Американский космонавт снял таймлапс северного сияния и сравнил явление с соусом для буррито

26.07.2017 10:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский астронавт Джек Фишер, который сейчас находится на Международной космической станции, снял таймлапс северного сияния.

«Люди часто спрашивают меня, что значит „буррито обалденности под обалденным соусом“. Кажется, это что-то вроде этого… Обалденный соус — зеленый!». — написал Фишер. В апреле 2017 года космонавт впервые сравнил космос с мексиканским блюдом буррито, после чего эта фраза стала крылатой.

 
 
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Американский астронавт Джек Фишер, который сейчас находится на Международной космической станции, снял таймлапс северного сияния.

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