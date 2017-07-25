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Для игр с малышами-пандами смотрители заповедника одеваются в их костюмы

26.07.2017 11:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Детенышей панды, которые живут в природном заповеднике Вэньчуань-Улун (провинция Сычуань, Китай) планируют выпустить на волю. Чтобы они не привыкали к людям, смотрители заповедника надевают костюм панды перед тем, как отправиться к медвежатам.

Как пишет Медуза, чтобы еще больше приблизить обстановку к реальной и снизить стресс малышей-панд, смотрители иногда мажут костюм мочой или экскрементами.

 
 
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Детенышей панды, которые живут в природном заповеднике Вэньчуань-Улун (провинция Сычуань, Китай) планируют выпустить на волю. Чтобы они не привыкали к людям,...

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