|
Для игр с малышами-пандами смотрители заповедника одеваются в их костюмы
26.07.2017 11:01 — Новости Культуры | Tut.by
Детенышей панды, которые живут в природном заповеднике Вэньчуань-Улун (провинция Сычуань, Китай) планируют выпустить на волю. Чтобы они не привыкали к людям, смотрители заповедника
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детенышей панды, которые живут в природном заповеднике Вэньчуань-Улун (провинция Сычуань, Китай) планируют выпустить на волю. Чтобы они не привыкали к людям,...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии