Для игр с малышами-пандами смотрители заповедника одеваются в их костюмы

Детенышей панды, которые живут в природном заповеднике Вэньчуань-Улун (провинция Сычуань, Китай) планируют выпустить на волю. Чтобы они не привыкали к людям, смотрители заповедника надевают костюм панды перед тем, как отправиться к медвежатам.

Как пишет Медуза, чтобы еще больше приблизить обстановку к реальной и снизить стресс малышей-панд, смотрители иногда мажут костюм мочой или экскрементами.