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Президент Венесуэлы использовал "Despacito" в своей кампании. Авторы песни возмущены
26.07.2017 13:03 — Новости Культуры | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал использовать в своей политической кампании песню пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito». Переделанный текст композиции призывает венесуэльцев голосовать на выборах в Национальное учредительное собрание.
Сторонники президента несколько раз включали «Despacito» с измененным текстом на публичных мероприятиях. «Медленно, открой свои глаза и взгляни на свой народ», — поется в венесуэльском варианте композиции. В оригинале эти строчки звучат вот так: «Медленно, я хочу медленно вдыхать аромат твоей шеи».
Луис Фонси, Дэдди Янки и автор текста Эрика Эндер
Мадуро
Впрочем, Мадуро далеко не первый, кто эксплуатирует хит в своих целях. Например, перуанка четыре года снимала, как храпит муж. Из храпа
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал использовать в своей политической кампании песню пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки "Despacito"....
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