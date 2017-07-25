Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал использовать в своей политической кампании песню пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito». Переделанный текст композиции призывает венесуэльцев голосовать на выборах в Национальное учредительное собрание.

Venezuela’s President Maduro releases a remix of 'Despacito' as part of his campaign to rewrite the Venezuelan constitution, sparking anger: pic.twitter.com/nMvm7kEUEk — NBC News (@NBCNews) 25 июля 2017 г.

Сторонники президента несколько раз включали «Despacito» с измененным текстом на публичных мероприятиях. «Медленно, открой свои глаза и взгляни на свой народ», — поется в венесуэльском варианте композиции. В оригинале эти строчки звучат вот так: «Медленно, я хочу медленно вдыхать аромат твоей шеи».

Луис Фонси, Дэдди Янки и автор текста Эрика Эндер заявили , что не разрешали менять слова песни и использовать ее для политической пропаганды. «Чего еще можно ждать от человека, который лишил жизни стольких молодых мечтателей и целый народ, который просто пытается создать лучшее будущее для своих детей? Незаконное использование песни никак нельзя сравнить с преступлениями, которые он совершил в Венесуэле», — написал Дэдди Янки в своем инстаграме.

Мадуро назвал претензии музыкантов «империалистической диктатурой» и «мировым преследованием».

Впрочем, Мадуро далеко не первый, кто эксплуатирует хит в своих целях. Например, перуанка четыре года снимала, как храпит муж. Из храпа получился кавер на «Despacito».