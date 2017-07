Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал использовать в своей политической кампании песню пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito». Переделанный текст композиции призывает венесуэльцев голосовать на выборах в Национальное учредительное собрание.

Venezuela’s President Maduro releases a remix of 'Despacito' as part of his campaign to rewrite the Venezuelan constitution, sparking anger: pic.twitter.com/nMvm7kEUEk