Тысяча лет прячется в тубусе. Всю историю Беларуси поместили в один плакат

Белорусский дизайнер Алексей Черенкевич нарисовал плакат «Гісторыя Беларусі». На единой линии времени показаны белорусские города, руководители государств, существовавших на территории современной Беларуси, а также наиболее важные события из их истории.



Фото: poster.letapis.by

Плакат представляет собой офлайн-продолжение проекта « Карта становления Беларуси », доступного на белорусском, английском, русском, украинском, польском, хорватском и сербском языках. По словам Алексея Черенкевича, «с плаката все и началось. Просто на тот момент — в 2014 году — интереснее было сделать сайт со сменяющимися границами стран. Но без бумажного плаката этот гештальт не был бы закрытым».



Фрагмент плаката. Фото: poster.letapis.by

Величина плаката — 594×841 миллиметров. Стоимость — 29 рублей. Плакат продается в тубусе, поэтому его можно отправлять по почте.



Фрагмент плаката. Фото: poster.letapis.by