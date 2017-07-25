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Тысяча лет прячется в тубусе. Всю историю Беларуси поместили в один плакат

26.07.2017 13:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорусский дизайнер Алексей Черенкевич нарисовал плакат «Гісторыя Беларусі». На единой линии времени показаны белорусские города, руководители государств, существовавших на территории современной Беларуси, а также наиболее важные события из их истории.


Фото: poster.letapis.by

Плакат представляет собой офлайн-продолжение проекта «Карта становления Беларуси», доступного на белорусском, английском, русском, украинском, польском, хорватском и сербском языках. По словам Алексея Черенкевича, «с плаката все и началось. Просто на тот момент — в 2014 году — интереснее было сделать сайт со сменяющимися границами стран. Но без бумажного плаката этот гештальт не был бы закрытым».


Фрагмент плаката. Фото: poster.letapis.by

Величина плаката — 594×841 миллиметров. Стоимость — 29 рублей. Плакат продается в тубусе, поэтому его можно отправлять по почте.


Фрагмент плаката. Фото: poster.letapis.by
 
 
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Белорусский дизайнер Алексей Черенкевич нарисовал плакат "Гісторыя Беларусі". На единой линии времени показаны белорусские города, руководители государств,...

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