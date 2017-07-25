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Тысяча лет прячется в тубусе. Всю историю Беларуси поместили в один плакат
26.07.2017 13:50 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусский дизайнер Алексей Черенкевич нарисовал плакат «Гісторыя Беларусі». На единой линии времени показаны белорусские города, руководители государств, существовавших на территории современной Беларуси, а также наиболее важные события из их истории.
Плакат представляет собой офлайн-продолжение проекта «
Величина плаката — 594×841 миллиметров. Стоимость — 29 рублей. Плакат
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Белорусский дизайнер Алексей Черенкевич нарисовал плакат "Гісторыя Беларусі". На единой линии времени показаны белорусские города, руководители государств,...
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