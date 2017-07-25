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Depeche Mode объявит дату концерта в Минске через несколько дней

26.07.2017 14:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Легендарная британская группа Depeche Mode планирует зимой провести в Минске концерт взамен отмененного 17 июля, соответствующая информация была распространена коллективом в среду.

Depeche Mode объявит дату концерта в Минске через несколько дней
© YouTube / Andrey Tochilin
Концерт не состоялся: как поклонники Depeche Mode ждали у Минск-Арены

Выступление Depeche Mode на "Минск-Арене" в белорусской столице не состоялось из-за внезапной болезни солиста коллектива – Дэйва Гаана. Он из-за проблем с желудком был госпитализирован в 9-ю минскую больницу. Выписали музыканта утром 18 июля и группа сразу направилась в Киев.

"Мы приносим извинения за задержку в предоставлении дополнительной информации о том, сможем ли мы перенести шоу и вернуться в Минск в зимний период. Мы работаем, чтобы проанализировать все возможные варианты для изменения расписания тура", – говорится в сообщении.

По информации группы, белорусские поклонники получат данные о дате переноса концерта в ближайшие несколько дней – уже на текущей неделе.

Как ранее сообщал Sputnik, Гаан провел ночь в РНПЦ трансплантологии при 9-й клинической больнице. По результатам анализов, никаких посторонних препаратов или стимуляторов в его крови обнаружено не было.

На зиму у Depeche Mode запланировано 25 концертов, в том числе во Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Польше, Латвии и Литве. Последнее зимнее выступление коллектива состоится 25 февраля в Москве – в СК "Олимпийский".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские поклонники коллектива получат узнают дату переноса выступления уже на текущей неделе.

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