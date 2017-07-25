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Создатель "Симпсонов" снимет взрослый мультик про пьющую принцессу

26.07.2017 15:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Создатели популярного мультсериала "Симпсоны" продюсер и сценарист Мэтт Грейнинг снимет мультфильм для взрослых, главной героиней которого станет страдающая от алкоголизма принцесса, сообщает американский портал Coming Soon.

Создатель "Симпсонов" снимет взрослый мультик про пьющую принцессу
© Sputnik Евгений Биятов
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Проект будет называться Disenchantment ("Разочарование") и расскажет о злоключениях юной принцессы-алкоголички, ее друга-эльфа Эльфо и личного демона Люци в средневековом королевстве Dreamland. На своем пути главные герои столкнуться с ограми, троллями и дураками. Ожидается, что на экраны мультик выйдет в следующем году.

"Мультфильм о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники", — сказал Грейнинг.

Известно, что главных героев озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.

Анимацией займется студия Rough Draft Studios, где рисовали графику для "Футурамы".

Всего планируется снять 20 эпизодов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Премьера мультфильма состоится в 2018 году, одновременно свет увидят сразу десять эпизодов.

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