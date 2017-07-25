МИНСК, 26 июл — Sputnik. Создатели популярного мультсериала "Симпсоны" продюсер и сценарист Мэтт Грейнинг снимет мультфильм для взрослых, главной героиней которого станет страдающая от алкоголизма принцесса, сообщает американский портал Coming Soon .



© Sputnik Евгений Биятов Мультик "Трое из Простоквашино" получит продолжение

Проект будет называться Disenchantment ("Разочарование") и расскажет о злоключениях юной принцессы-алкоголички, ее друга-эльфа Эльфо и личного демона Люци в средневековом королевстве Dreamland. На своем пути главные герои столкнуться с ограми, троллями и дураками. Ожидается, что на экраны мультик выйдет в следующем году.

"Мультфильм о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники", — сказал Грейнинг.

Известно, что главных героев озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.

Анимацией займется студия Rough Draft Studios, где рисовали графику для "Футурамы".

Всего планируется снять 20 эпизодов.