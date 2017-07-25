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На горе Гедимина в Вильнюсе нашли останки одного из руководителей восстания 1863 года

26.07.2017 16:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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По предварительной информации, в Вильнюсе были найдены останки Зигмунда Сераковского, сообщает Министерство культуры Литвы.

Зигмунд Сераковский. Фото: Википедия

В настоящее время археологи завершили второй этап археологических исследований на горе Гедимина. Они исследовали участок в 36 метров квадратных и нашли четыре могилы, в которых были похоронены семь человек. У большинства из них руки были связаны за спиной, их тела облиты известью, что свидетельствует о насильственной смерти похороненных людей.

Один человек был похоронен отдельно от остальных. На его правой руке археологи нашли золотой перстень. На внутренней стороне было написано: «Zygmunt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.». Зигмунд Сераковский, один из лидеров восстания 1863 года, был женат на Аполонии Далевской. Поэтому был сделан вывод, это останки скорее всего принадлежат именно ему. По мнению археологов, рядом с Сераковским похоронены другие участники восстания 1863 года.

Весь найденный материал передан для дальнейшего изучения на кафедру антропологии медицинского университета Вильнюсского университета.

Зигмунд Сераковский был капитаном Российского генерального штаба. После начала восстания 1863 года уехал из Петербурга и возглавил один из крупных отрядов. Был казнен 15 (27) июня 1863 года в Вильнюсе на Лукишской площади.

 
 
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По предварительной информации, в Вильнюсе были найдены останки Зигмунда Сераковского, сообщает Министерство культуры Литвы.

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