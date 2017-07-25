В этом году исполнится 20 лет со времени выхода знаменитого фильма «Титаник». По случаю этой даты на аукционе во Франции будет продаваться обед с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые исполнили главные роли в этой картине, пишет People .



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26 июля в Сан-Тропе (Франция) состоится торжественный гала-аукцион. Человек, который предложит наибольшую сумму за лот, сможет поужинать с Леонардо и Кейт в октябре или ноябре 2017 года в Нью-Йорке. В каком именно ресторане — решит победитель. Выручка от аукциона будет направлена на защиту природы.

Ди Каприо известен как ярый защитник окружающей среды и руководитель собственного природоохранного фонда «The Leonardo DiCaprio Foundation».

В 2015 году актер сумел собрать на аналогичном аукционе около 40 миллиона долларов, в 2016-м — около 45 миллионов.