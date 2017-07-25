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Из-за сильного ливня в Свислочи поднялся уровень воды, местами она разлилась
26.07.2017 19:09 — Новости Культуры | Tut.by
После сильного ливня, который залил Минск 25 июля, пользователи соцсетей не только сообщали о заплывах на надувных матрасах или
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