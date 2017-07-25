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Из-за сильного ливня в Свислочи поднялся уровень воды, местами она разлилась

26.07.2017 19:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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После сильного ливня, который залил Минск 25 июля, пользователи соцсетей не только сообщали о заплывах на надувных матрасах или подтоплении домов, но и о заметном повышении уровня воды в Свислочи. В районе улицы Якубовского река даже разлилась, — написал в Facebook Сергей Антусевич. TUT.BY поднял камеру над водной артерией Минска и изучил обстановку от Серебрянки в направлении центра.

 

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Теги: Минск
 
 
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В районе улицы Якубовского река даже разлилась, - написал в Facebook Сергей Антусевич. TUT.BY поднял камеру над водной артерией Минска и изучил обстановку от Серебрянки в...

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