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В Гродно горожане выбирают имя для зубренка, впервые в истории родившегося в зоопарке

27.07.2017 09:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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В День независимости у пары зубров — Бориса, которому 30 лет, и Любавы, которая гораздо младше, — родился малыш. Девочка пока что без имени и находится в карантине, сообщает «СБ Бедарусь сегодня».


Фото: Гродненский зоопарк

Администрация старейшего в Беларуси Гродненского зоопарка установит специальный ящик, куда любой желающий сможет опустить бумажку с вариантом имени для новорожденной.

Заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный рассказал о процессе выбора имени:

— Как он будет проходить, мы пока однозначно не решили. Либо посчитаем голоса, либо пригласим кого-то из заслуженных людей, и он озвучит свой вариант. А, может быть, привнесем элемент случайности, и малышка сама выберет себе имя. Как? Прикрепим записки к пучкам травы, и к какому из них подойдет зубрица, так ее и назовем.

Остается лишь добавить, что итоги этого конкурса будут подведены в начале сентября, когда детеныша зарегистрируют в Министерстве природы. Победителя ждет месячный абонемент на посещение зоопарка.

 
 
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Администрация старейшего в Беларуси Гродненского зоопарка установит специальный ящик, куда любой желающий сможет опустить бумажку с вариантом имени для...

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