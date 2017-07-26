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Школьница не пошла на выпускной из-за злых учеников. Мама устроила ей отдельную вечеринку
27.07.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by
16-летняя британская школьница Шэннон Парцифер отказалась идти на свой выпускной из-за издевательств со стороны других учащихся. Но мама девушки не растерялась и устроила для девушки отдельную вечеринку, пригласив на нее 120 байкеров. На историю
В 14 лет Шэннон попала в больницу с язвенным колитом и артритом. После возвращения в школу над девушкой начали жестоко издеваться другие ученики. Именно из-за них школьница не пошла на свой выпускной, опасаясь получить в свой адрес очередные оскорбления.
Мама Шэннон опубликовала в своем фейсбуке
«Лучший момент был, когда приехали байкеры. Я знала, что они приедут, но и не представляла, что смогу покататься на трехколесном мотоцикле», — рассказала девушка.
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16-летняя британская школьница Шэннон Парцифер отказалась идти на свой выпускной из-за издевательств со стороны других учащихся. Но мама девушки не растерялась и...
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