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Школьница не пошла на выпускной из-за злых учеников. Мама устроила ей отдельную вечеринку

27.07.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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16-летняя британская школьница Шэннон Парцифер отказалась идти на свой выпускной из-за издевательств со стороны других учащихся. Но мама девушки не растерялась и устроила для девушки отдельную вечеринку, пригласив на нее 120 байкеров. На историю обратило внимание издание Daily Mail.

В 14 лет Шэннон попала в больницу с язвенным колитом и артритом. После возвращения в школу над девушкой начали жестоко издеваться другие ученики. Именно из-за них школьница не пошла на свой выпускной, опасаясь получить в свой адрес очередные оскорбления.

Мама Шэннон опубликовала в своем фейсбуке пост, в котором рассказала о случившемся. Фотография девушки в красивом платье, купленном за несколько месяцев до церемонии, растопила сердца британцев. Неравнодушные соотечественники связались с матерью Шэннон и организовали для девушки свою вечеринку, на которую собрались незнакомые люди и 120 байкеров. 

«Лучший момент был, когда приехали байкеры. Я знала, что они приедут, но и не представляла, что смогу покататься на трехколесном мотоцикле», — рассказала девушка.

 
 
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16-летняя британская школьница Шэннон Парцифер отказалась идти на свой выпускной из-за издевательств со стороны других учащихся. Но мама девушки не растерялась и...

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