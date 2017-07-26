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Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой фронтмена Linkin Park

27.07.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Следствие не нашло наркотиков в доме совершившего суицид вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает портал TMZ.


Честер Беннингтон. Фото: Reuters

Источники в правоохранительных органах пояснили изданию, что полиция искала как наркотики, так и, возможно, выписанные врачами рецептурные препараты. При этом пока не известно, находился ли Беннингтон перед смертью в состоянии наркотического опьянения, токсикологическая экспертиза еще не завершена. Единственное, что удалось обнаружить полицейским, — початую бутылку алкоголя в спальне.

На протяжении многих лет Беннингтон боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он не скрывал своих пагубных пристрастий.

После новостей о гибели своего фронтмена группа отменила турне по Северной Америке. Члены Linkin Park обвинили демонов в смерти своего вокалиста.

41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Калифорнии 20 июля. Коронер подтвердил, что причиной его смерти стало самоубийство. У певца остались шесть детей.

 
Теги: Новости
 
 
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Следствие не нашло наркотиков в доме совершившего суицид вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает портал TMZ.

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