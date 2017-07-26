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"Поборы и откаты" и "на девок румяных". Кандидаты от партии Жириновского объяснили свои расходы
27.07.2017 11:42 — Новости Культуры | Tut.by
В финансовых отчетах четверых кандидатов в муниципальные депутаты от партии Либерально-демократической партии России, которую возглавляет Владимир Жириновский, появились расходы на «девок румяных» и «откаты». В партии это объяснили невнимательностью кандидатов и желанием поскорей зарегистрироваться, пишет «
Эта история случилась с кандидатами Платоном Грековым, Леонидом Броневым, Кареном Юрханяном и Виктором Балкаровым. Вместо расходов на проведение публичных мероприятий в их документах значатся «поборы и откаты», а вместо оплаты работ информационного и консультационного характера — «на девок румяных». Во всех случаях расходы нулевые.
«Ребята скачали эту форму на каком-то сайте. Они дружат друг с другом, хорошо общаются, и вместе занимались сбором документов. Кто-то поделился ссылкой на примерную форму финансового отчета. Они скачали документ и не посмотрели последние пункты, первые пошли регистрироваться. Так мне рассказал один из них», — пояснил депутат Госдумы России от ЛДПР, бывший координатор московского отделения партии Борис Чернышов.
При этом собеседник не увидел нарушений в том, что трое из предендентов, которые подали документы не по форме, были зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов.
При этом накануне вечером на официальной странице ЛДПР в соцсети в «ВКонтакте» была
«Мне кандидат сказал, что он скачал документ с этой ошибкой. Может, он имел под словом „сайт“ электронную почту. Просто он так выразился», — прокомментировал Чернышов.
На уточняющий вопрос, был ли взлом почты в принципе, он ответил утвердительно. «Я подтверждаю то, что вы сказали, но подробнее вам это прокомментирует Сергей Добрынин, руководитель московского отделения штаба».
«Мы сами пытаемся разобраться в этой ситуации до конца. Пока это единичный случай. Нам кажется, что сами кандидаты что-то скачали, потому что у остальных кандидатов все в порядке», — в свою очередь заявил Добрынин.
В территориальной избирательной комиссии
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В финансовых отчетах четверых кандидатов в муниципальные депутаты от партии Либерально-демократической партии России, которую возглавляет Владимир Жириновский,...
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