В финансовых отчетах четверых кандидатов в муниципальные депутаты от партии Либерально-демократической партии России, которую возглавляет Владимир Жириновский, появились расходы на «девок румяных» и «откаты». В партии это объяснили невнимательностью кандидатов и желанием поскорей зарегистрироваться, пишет « Новая газета ».



Владимир Жириновский. Фото: Reuters

Эта история случилась с кандидатами Платоном Грековым, Леонидом Броневым, Кареном Юрханяном и Виктором Балкаровым. Вместо расходов на проведение публичных мероприятий в их документах значатся «поборы и откаты», а вместо оплаты работ информационного и консультационного характера — «на девок румяных». Во всех случаях расходы нулевые.

«Ребята скачали эту форму на каком-то сайте. Они дружат друг с другом, хорошо общаются, и вместе занимались сбором документов. Кто-то поделился ссылкой на примерную форму финансового отчета. Они скачали документ и не посмотрели последние пункты, первые пошли регистрироваться. Так мне рассказал один из них», — пояснил депутат Госдумы России от ЛДПР, бывший координатор московского отделения партии Борис Чернышов.

При этом собеседник не увидел нарушений в том, что трое из предендентов, которые подали документы не по форме, были зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов.

При этом накануне вечером на официальной странице ЛДПР в соцсети в «ВКонтакте» была указана иная причина инцидента. Там говорилось следующее: «Это не шутки наших кандидатов, как написали в новостях, а взлом почты нашего организационного отдела».

«Мне кандидат сказал, что он скачал документ с этой ошибкой. Может, он имел под словом „сайт“ электронную почту. Просто он так выразился», — прокомментировал Чернышов.

На уточняющий вопрос, был ли взлом почты в принципе, он ответил утвердительно. «Я подтверждаю то, что вы сказали, но подробнее вам это прокомментирует Сергей Добрынин, руководитель московского отделения штаба».

«Мы сами пытаемся разобраться в этой ситуации до конца. Пока это единичный случай. Нам кажется, что сами кандидаты что-то скачали, потому что у остальных кандидатов все в порядке», — в свою очередь заявил Добрынин.

В территориальной избирательной комиссии пояснили , что документы кандидатов уже заменили.