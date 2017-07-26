Японка отомстила бывшему мужу, уничтожив его коллекцию скрипок на 950 тысяч долларов

Японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию. Женщину обвиняют в том, что она коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов, принадлежащую ее бывшему мужу, пишет Agence Franсe-Presse .



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Преступление было совершено женщиной еще в начале 2014 года. По версии следствия, Кавамия проникла в дом своего 62-летнего бывшего мужа в префектуре Айти и разбила 54 скрипки и 70 смычков. Все инструменты были куплены мужчиной или сделаны им самим. Самой дорогой была скрипка итальянской работы стоимостью в 445 тысяч долларов.

Мидори Кавамию была арестована 25 июля в Токио после возвращения из Китая, куда она регулярно выезжала на продолжительное время. В 2014 году, когда было совершено преступление, пара уже находилась в стадии развода, который был окончательно оформлен в 2016 году.