Более 300 кустов и 100 сортов. Медсестра из Вилейки разводит необычные розы

Фиолетовые, зеленые, ярко-оранжевые, трехцветные, полосатые, миниатюрные, розы-хамелеоны… В розарии вилейчанки Елены Гракович — больше 300 кустов и 100 сортов роз. Необычных по цвету и форме. Увидеть такое разнообразие, кажется, можно только в английских садах, а тут — под окнами дома! Подробности сообщает издание Млын.by.





«Каждый год трачу на розы по 150 долларов»

— Розы я выращиваю почти 30 лет. А увлеклась ими еще в школьные годы, — рассказывает медсестра Вилейской спасательной станции Елена Гракович.

— Когда мне было 13 лет, я поехала с мамой в санаторий на Кавказ. Вот там и увидела красивый розарий. Каких только сортов в нем не было! В день отъезда мы взяли из этого сада 11 кустов и привезли домой. С них начался мой розарий и постепенно пополнялся. С годами научилась различать сорта. Недавно переключилась на английские розы, потом купила полосатые. В моем саду есть гибридная, чайная, вьющаяся, флорибунда, штамбовая, почвопокровная… ну, и, конечно, повторяющиеся — на случай, если куст за зиму пропадет.





Розы Елена заказывает в основном у российских садоводов, некоторые сорта покупает у нас в специализированных павильонах, во время поездок за границу. Только этой весной вилейчанка посадила в своем розарии 50 новых кустов.





Розы у Елены Гракович — по всему двору: вьются по самодельным аркам и у окон, прекрасно соседствуют на клумбах с яркими лилиями. По подсчетам садовода-любителя, одни только розы занимают шестую часть просторного двора в 20 соток.





— Вот эта желтая — очень редкий вид. Словно пустая внутри, отсюда и ее уникальность. В Вилейке многие увлекаются розами, но вряд ли кто-то сможет похвалиться таким видом, — отмечает Елена Гракович.





— А это роза-хамелеон: на одном кусте розы разного цвета: от персикового и оранжевого до белого.





— Каждый год трачу около 150 долларов. Если бы пришлось выбирать между розой и майкой — выбрала бы розу. Муж одобряет мой интерес, — добавляет она и вспоминает, как однажды щенки потоптали розарий.

— Испортили пять кустов. Так супруг поехал в магазин и купил мне пять новых, — улыбается Елена.

«Роза — как женщина. В нее нужно вкладывать — средства и заботу»

Роза — растение прихотливое, отмечает наша героиня. Например, с английскими и штамбовыми приходится повозиться. Наши белорусские и вьющиеся более устойчивы к зиме.





— Роза — как женщина. В нее нужно вкладывать — средства и заботу, — уверяет Елена. — Уход нужен всем сортам: подкормить, обработать от болезней и паразитов, прополоть, взрыхлить, удобрить почву и на зиму под каждый куст принести ведро земли.

Осенью, например, самые капризные кусты вилейчанка выкапывает и пересаживает на зиму в парник. А до этого укрывала розы елочными лапками, которые сама привозила из леса.

— На такое количество роз нужно было чуть ли не прицеп лапок, и я заменила лапки на парник. Оказалось очень эффективно — зиму пережили все розы, — рассказывает цветовод.





К розарию, говорит Елена, люди относятся по-разному:

— Одни пальцем у виска покрутят — мол, зачем столько, другие с восторгом ходят по саду, как на экскурсии! А мое летнее утро начинается с прогулки по розарию с чашкой кофе: наблюдаю, как распустились розы, любуюсь ими, — смеется Елена.