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Любопытный бегемот зашел "заправиться" на АЗС
27.07.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by
Один из посетителей, заехавших на заправку в городке Сент-Люсия (ЮАР), снял на камеру мобильного телефона необычного гостя. На кадрах видно, как по территории заправки прошел гиппопотам. Как пишет Daily Mail, после этого животное гордо удалилось и расположилось на лужайке у одного из соседних домов.
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Один из посетителей, заехавших на заправку в городке Сент-Люсия (ЮАР), снял на камеру мобильного телефона необычного гостя. На кадрах видно, как по территории...
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