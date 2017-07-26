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Любопытный бегемот зашел "заправиться" на АЗС

27.07.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Один из посетителей, заехавших на заправку в городке Сент-Люсия (ЮАР), снял на камеру мобильного телефона необычного гостя. На кадрах видно, как по территории заправки прошел гиппопотам. Как пишет Daily Mail, после этого животное гордо удалилось и расположилось на лужайке у одного из соседних домов.

 
 
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Один из посетителей, заехавших на заправку в городке Сент-Люсия (ЮАР), снял на камеру мобильного телефона необычного гостя. На кадрах видно, как по территории...

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