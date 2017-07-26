Один из посетителей, заехавших на заправку в городке Сент-Люсия (ЮАР), снял на камеру мобильного телефона необычного гостя. На кадрах видно, как по территории заправки прошел гиппопотам. Как пишет Daily Mail, после этого животное гордо удалилось и расположилось на лужайке у одного из соседних домов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Любопытный бегемот зашел "заправиться" на АЗС Один из посетителей, заехавших на заправку в городке Сент-Люсия (ЮАР), снял на камеру мобильного телефона необычного гостя. На кадрах видно, как по территории...