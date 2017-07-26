МИНСК, 27 июл — Sputnik. Три "молота Тора" IX-X веков найдены в археологическом комплексе Кордон в Шумилинском районе, сообщил руководитель археологической практики истфака БГУ Виталий Сидорович.



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По его словам, это уникальная для Беларуси находка сделана студентами истфака во время археологической экспедиции Института истории НАН Беларуси на археологическом памятнике "эпохи викингов".

Виталий Сидорович пояснил, что до сих пор в Беларуси не находили полностью сохранившиеся мужские украшения викингов, так называемые "молоты Тора". Находки были изготовлены в Скандинавии из железа приблизительно в IX — начале X века.

Археолог объяснил, что в то время расширялась мода на них, так как таким образом викинги, которые были язычниками по вероисповеданию, противопоставляли себя христианам.

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