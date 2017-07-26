ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся "молоты Тора"

27.07.2017 16:29 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Три "молота Тора" IX-X веков найдены в археологическом комплексе Кордон в Шумилинском районе, сообщил руководитель археологической практики истфака БГУ Виталий Сидорович.

В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся "молоты Тора"
© Sputnik Александр Демьянчук
Викинги оставили в Беларуси крупный торговый форпост

По его словам, это уникальная для Беларуси находка сделана студентами истфака во время археологической экспедиции Института истории НАН Беларуси на археологическом памятнике "эпохи викингов".

Виталий Сидорович пояснил, что до сих пор в Беларуси не находили полностью сохранившиеся мужские украшения викингов, так называемые "молоты Тора". Находки были изготовлены в Скандинавии из железа приблизительно в IX — начале X века.

Археолог объяснил, что в то время расширялась мода на них, так как таким образом викинги, которые были язычниками по вероисповеданию, противопоставляли себя христианам.

Подробнее про уникальные археологические находки читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До сих пор в Беларуси не находили полностью сохранившиеся мужские украшения викингов, так называемые "молоты Тора".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Более 300 кустов и 100 сортов. Медсестра из Вилейки разводит необычные розы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика