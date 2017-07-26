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Принц Уильям ночной сменой завершит карьеру пилота скорой помощи

27.07.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Принц Уильям попрощается с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить себя придворным обязанностям.


Герцог Кембриджский, второй по счету претендент на британский престол, два года проработал в медицинской авиации. По его словам, он гордится работой в медслужбе и благодарен за полученный опыт.

«Я горжусь тем, что служил с такими замечательными людьми, которые каждый день спасают жизни в нашем регионе», — заявил принц.

Рабочая смена принца

Принц работал в бригаде из четырех человек, каждая смена длилась 9,5 часа.

Скорая медицинская служба, в которой работал принц, оказывала помощь пострадавшим в самых различных чрезвычайных происшествиях — таких, как пожары, отравления, падения с лошади, сердечные приступы, автомобильные аварии.


Фото: Reuters

Каждый день служба получает около 2 тысяч обращений за помощью.

«Были очень тяжелые, мрачные моменты. Мы много говорим о них, и это лучший способ справиться с большинством таких ситуаций», — говорил Уильям о своей работе в сентябре прошлого года.

Он пилотирует спасательный вертолет H-145, который развивает скорость 170 миль в час (273,5 км/ч), и может оказаться на месте происшествия в любом районе Восточной Англии в течение нескольких минут.

«За время службы я встречал людей, которые оказывались в самых ужасных ситуациях. В качестве члена [медицинской] команды я побывал во многих домах, где мне довелось разделить с людьми минуты высшего эмоционального накала: от облегчения, если мы давали шанс на спасение, до глубокого горя», — делится воспоминаниями принц.

Принцу платили зарплату, которую тот в полном объеме перечислял в благотворительный фонд медицинской службы.


Последнее ночное дежурство принц проведет в Кембриджском аэропорту.

Питер Хант, корреспондент Би-би-си при королевском дворе

Принц Уильям выполнял работу, которую он получил по заслугам, а не случайно или по праву рождения.

Он в течение многих лет прослужил в качестве пилота Королевских военно-воздушных сил, спасательной авиации, а затем медицинской авиации.

Ему нравилось работать в команде. Как он сам признавался, его «другая работа», то есть [придворные обязанности] не дает ему этих преимуществ.

Неудивительно, что последняя смена будет для него очень эмоциональной.

Критики говорят, что королевская семья требовала от Уильяма еще раньше посвятить себя придворным обязанностям. А один таблоид даже назвал его «лентяем Уилли».

Теперь, в возрасте 35 лет Уильяму предстоит полностью посвятить себя королевскому дому и будущему британской монархии.

Герцог и герцогиня Кембриджские переселились из своего дома в Норфолке в резиденцию в Кенсингтоне перед началом учебного года для их сына, принца Джорджа.


В январе Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором отмечалось, что супруги намерены уделять больше внимания своим королевским обязанностям и благотворительной работе, поэтому будут проводить больше времени в Лондоне.

 
 
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Принц Уильям попрощается с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить...

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