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Принц Уильям ночной сменой завершит карьеру пилота скорой помощи
27.07.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by
Принц Уильям попрощается с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить себя придворным обязанностям.
Герцог Кембриджский, второй по счету претендент на британский престол,
«Я горжусь тем, что служил с такими замечательными людьми, которые каждый день спасают жизни в нашем регионе», — заявил принц.
Рабочая смена принца
Принц работал в бригаде из четырех человек, каждая смена длилась 9,5 часа.
Скорая медицинская служба, в которой работал принц, оказывала помощь пострадавшим в самых различных чрезвычайных происшествиях — таких, как пожары, отравления, падения с лошади, сердечные приступы, автомобильные аварии.
Каждый день служба получает около 2 тысяч обращений за помощью.
«Были очень тяжелые, мрачные моменты. Мы много говорим о них, и это лучший способ справиться с большинством таких ситуаций», — говорил Уильям о своей работе в сентябре прошлого года.
Он пилотирует спасательный вертолет H-145, который развивает скорость 170 миль в час (273,5 км/ч), и может оказаться на месте происшествия в любом районе Восточной Англии в течение нескольких минут.
«За время службы я встречал людей, которые оказывались в самых ужасных ситуациях. В качестве члена [медицинской] команды я побывал во многих домах, где мне довелось разделить с людьми минуты высшего эмоционального накала: от облегчения, если мы давали шанс на спасение, до глубокого горя», — делится воспоминаниями принц.
Принцу платили зарплату, которую тот в полном объеме перечислял в благотворительный фонд медицинской службы.
Последнее ночное дежурство принц проведет в Кембриджском аэропорту.
Герцог и герцогиня Кембриджские переселились из своего дома в Норфолке в резиденцию в Кенсингтоне перед началом учебного года для их сына, принца Джорджа.
В январе Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором отмечалось, что супруги намерены уделять больше внимания своим королевским обязанностям и благотворительной работе, поэтому будут проводить больше времени в Лондоне.
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Принц Уильям попрощается с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить...
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