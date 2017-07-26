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Беларусь готовит несколько номинационных файлов для включения в списки ЮНЕСКО

27.07.2017 19:37 — Новости Культуры | БелТА  
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовит несколько номинационных файлов для включения в списки нематериального культурного наследия мирового значения ЮНЕСКО. Об этом сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник отдела научно-методического обеспечения деятельности по охране историко-культурного наследия Института культуры Беларуси Алла Сташкевич.

"Мы готовим два файла для включения в список нематериального культурного наследия, которое нуждается в срочном сохранении. Это уникальный обряд "Юровский хоровод" и совместный проект с Польшей - "Лесное бортничество", - проинформировала она.

По мнению эксперта, обряд "Юровский хоровод" должен быть включен в списки культурного наследия по многим причинам. Во-первых, сама деревня на Туровщине, где все это происходит, действительно уникальная. Во-вторых, деревня маленькая, население стареет, мигрирует, существует необходимость поддержать этот элемент культурного наследия нашей страны.

По второму проекту - "Лесное бортничество" - начата работа с польским институтом наследия и польской национальной комиссией по созданию мультинационального файла. Идут переговоры, в ближайшее время начнется активная работа в этом направлении. "Думаю, осенью мы проведем на территории Беларуси семинар, и до 31 марта 2018 года этот файл мы должны подготовить. Стоит отметить, что мультинациональные файлы рассматриваются комиссией ЮНЕСКО намного быстрее", - заметила эксперт.

Как подчеркнула начальник отдела управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир, ведомство участвует в подготовке материалов для предоставления в ЮНЕСКО и в финансовом плане. Так, в текущем году министерство профинансирует создание фильма о Юровском хороводе, наличие которого является одним из обязательных условий подготовки файлов. Сам сбор материалов представляет достаточно длительный процесс, который включает подготовку досье, перевода и фильма. "Мы рассчитываем, что в 2019 году комиссией ЮНЕСКО будут рассмотрены два белорусских файла - мультинациональный "Лесное бортничество" и "Юровский хоровод", - сообщила представитель Минкультуры.

В свою очередь Алла Сташкевич добавила, что в Беларуси также ведется работа над подготовкой файла "Культура волынки". "Мы подготовили черновик национального файла. "Культуру волынки" как мультинациональный файл подала Словакия, которая представила этот проект и пригласила присоединяться. Беларусь уже высказала свою поддержку в этом направлении", - констатировала она. Предстоит провести переговоры, чтобы словацкая сторона выделила средства для подготовки совместного фильма.

Подготовки мультинационального файла - это долгий переговорный процесс. Нужно, чтобы все стороны были заинтересованы. "Мне кажется, что более реальным кажется подготовить "Лесное бортничество". Однако мы будем работать и в направлении "Культуры волынки". Пока будем работать над двумя мультинациональными файлами и посмотрим, какой из них получится подготовить быстрее. Наша цель - максимально собрать досье по разным направлениям, чтобы иметь возможность подать их на рассмотрение в ЮНЕСКО в любой момент", - резюмировала представитель Института культуры.

Кроме того, ведутся переговоры с украинским центром культурного наследия для подготовки совместных файлов.-0-

Все материалы круглого стола "Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси"

 
Теги: Минск
 
 
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