Беларусь в 2018 году будет выдвигаться в комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2018 году будет баллотироваться в состав межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела научно-методического обеспечения деятельности по охране историко-культурного наследия Института культуры Беларуси Алла Сташкевич.

"В 2018 году мы будем подавать заявку на включение в состав межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Членство в комитете позволяет быть включенным во все процессы и более эффективно продвигать национальные интересы на международном уровне. Это один из инструментов международного влияния", - отметила Алла Сташкевич.

У Беларуси уже есть опыт работы в этом международном органе: страна входила в состав комитета с 2005 по 2009 год. "Это было очень эффективное для нас время: в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, был включен первый белорусский элемент - обряд "Калядныя цары" в деревне Семежево Копыльского района Минской области. Сейчас, когда уже имеется опыт и мы знаем, чего хотим, можем добиться намного больше", - убеждена эксперт.

Важность участия в работе международных организаций отметил заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси, ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Вадим Писаревич. "Логика проста: если необходим результат, надо становиться членом органа, который принимает решения. Поэтому мы, безусловно, будем избираться в межправительственный комитет и продвигать наши файлы", - подчеркнул он.

Беларусь готовит несколько номинационных файлов для включения в списки нематериального культурного наследия мирового значения ЮНЕСКО. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества номинирован файл "Празднование в честь иконы Матери Божьей Будславской", готовятся материалы о белорусской дуде для мультинационального файла "Культура волынки", для номинирования в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, нуждающегося в срочной охране, готовится номинационный файл по обряду "Юраўскі карагод" (д.Погост, Житковичский район), а также мультинациональный файл совместно с Польшей "Лесное бортничество".-0-

Все материалы круглого стола "Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси"