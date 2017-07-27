Люк Бессон хочет снять свой следующий фильм в России

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Известный французский кинорежиссер Люк Бессон планирует снять свою следующую картину в России.



© Sputnik Алексей Даничев Компания Люка Бессона экранизирует трагедию на подлодке "Курск"

Бессон в четверг 27 июля приехал в Москву, чтобы представить фильм "Валериан и город тысячи планет" – закрытая премьера ленты прошла в КЗ "Барвиха Luxury Village".

"Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю", – сказал Бессон перед премьерой.

Он также отметил, что несмотря на политическую ситуацию, люди должны относиться друг к другу по-человечески и поддерживать несмотря ни на что.

Фильм "Валериан и город тысячи планет" рассказывает о действиях, происходящих в XXVIII веке: космические спецагенты Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) летят на планету Альфа и становятся участниками межгалактического заговора по захвату власти в Городе Тысячи Планет. Миссия Валериана и Лорелин – защитить Вселенную от опасности.

В мировой прокат фильм с бюджетом 180 миллионов долларов выйдет 10 августа.