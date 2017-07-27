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Рисунок Трампа продали на аукционе почти за 30 тысяч долларов

28.07.2017 07:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им в 2005 году на благотворительном мероприятии, продан на торгах аукционного дома Nate D. Sanders Auctions за 29 тысяч 184 доллара. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает BuzzFeed News.


Фото: Nate D. Sanders Auctions

На рисунке изображены очертания Нью-Йорка, а в центре композиции располагается небоскреб Trump Tower. Также на нем присутствует подпись президента США, выполненная маркером золотого цвета.

О грядущих торгах было объявлено 24 июля. Стартовая цена лота составляла девять тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывается.

 
 
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На рисунке изображены очертания Нью-Йорка, а в центре композиции располагается небоскреб Trump Tower.

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