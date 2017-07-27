Кино, танцы и уличные искусства. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут увидеть фильм-призер Каннского фестиваля и французскую анимацию на белорусском языке, побывать не фестивале уличных искусств и препати минского A-Феста, а также поучиться белорусским и доминиканским танцам.

Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4 Когда: 28−30 июля, 19.00

Свободная экранизация знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери в переводе на белорусский язык. Для компании «Кінаконг» в рамках проекта «Беларускія ўікэнды» ленту озвучили белорусские актеры: Анна Хитрик, Светлана Тимохина, Дмитрий Бейнарт-Солодуха, Павел Харланчук и другие. Кроме того, перед показами пройдет презентация первого в истории независимой Беларуси издания «Маленького принца» на белорусском языке. Книгу можно будет купить по специальной цене.





Полезные бизнес-выходные

Где: тайм-кафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 28−30 июля

Начнутся полезные выходные с презентации «Инвестиционного клуба» и лекции «Полезные связи». В субботу день пройдет за игрой в «Денежный поток», на вечер запланирован просмотр и обсуждение фильма «Стив Джобс». В воскресенье пройдет лекция «Финансовая грамотность». Кроме того в пятницу и субботу ночью, с 23.00 до 5.00 можно будет провести время в очках виртуальной реальности VR Box.

Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4 Когда: 28 июля, 21.00, 29−30 июля, 23.10

Новый фильм Софьи Копполы — драматический триллер в историческом антураже. В этом году в Каннах режиссер получила за эту ленту награду за лучшую режиссуру.





Где: ресторан «Бакст», ул. Замковая, 21 Когда: 28 июля, 19.00

Перед масштабным фестивалем A-Fest компания «Аліварыя» навещает областные города на своем фирменном бусе. В каждом городе проходит развлекательная препати с известными музыкантами. В Гродно выступит музыкант родом отсюда — MIKITA (Никита Игнатенко), который исполняет песни на белорусском языке под глубокую электронную музыку.

В программе: мастер-класс от профессионального хореографа, танцевальный флэшмоб, стрит-караоке, советы от пивного сомелье, фотозоны, настольные игры, соревнования на смекалку и сообразительность.



Препати A-Fest в Гомеле. Фото: vk.com/a_fest_by

Автокино на Юбилейном озере

Где: берег озера «Юбилейное» Когда: 28−30 июля, 22.30

Автомобильный кинотеатр каждое лето работает в Гродно. В эти выходные можно увидеть триллер «Время псов» (пятница), ужасы «Прочь» (суббота) и комедию «Без тормозов» (воскресенье).

Выставка-продажа «Гарадзенскі скарабей»

Где: пл. Советская Когда: 29 июля, 11.00−15.00, 30 июля, 10.00−14.00

Каждые последние выходные месяца у стен бывшего ДК текстильщиков проходит большая ярмарка с участием гродненских и приезжих коллекционеров. На ярмарке можно найти этническую утварь, антиквариат, произведения искусства, монеты, значки, медали, почтовые марки, открытки, конверты и другие элементы коллекций.





Где: пл. Советская, ул. Советская, парк Жилибера Когда: 29 июля, 17.30−1.30, 30 июля, 11.00−24.00

За пять лет проведения гроненский фестиваль расширил свою географию: ожидается приезд 54 коллективов и 276 участников из Польши, России, Литвы, Украины и Беларуси. Они представят такие направления уличного искусство как пантомима, живые статуи, фаер-шоу, уличные экспериментальные театры и другие. Будут выступать фокусники, музыканты и аниматоры.

В этом году будет организованна творческая площадка для маленьких жителей города, взрослых тоже ожидает творческий сюрприз. Новинкой для фестиваля станет фуд-корт зона, которая разместится на площади Советской.





Концерт группы RBT

Где: дворик у «Чебуречной», ул. Ожешко, 1 Когда: 30 июля, 18.00

Группа RBT это коллектив любителей, который совсем недавно открыл для сябе новое хобби — музыку. Ни один из участников группы не имеет музыкального образования и не является профессиональным музыкантом.

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 30 июля, 19.00

Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.





ПроDAнцовка у Шекспира: BACHATA DOMINICANA

Где: кофейня «Шекспир», ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 30 июля, 19.00

Путешествие по миру социальных танцев продолжается. На этой неделе можно познакомиться с Доминиканской Бачатой с далекого острова Гаити и научиться танцевать под не совсем привычные для европейца ритмы. Вечер продолжится латиноамериканской вечеринкой.



