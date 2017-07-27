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Depeche Mode назвали дату нового концерта в Минске

28.07.2017 09:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Культовая британская группа Depeche Mode перенесла выступление в Минске на 13 февраля 2018 года, сообщили в пятницу утром организаторы шоу.

Depeche Mode назвали дату нового концерта в Минске
© YouTube / Andrey Tochilin
Концерт не состоялся: как поклонники Depeche Mode ждали у Минск-Арены

Концерт Depeche Mode в Минске, который бал запланирован на 17 июля, был сорван из-за внезапной болезни солиста группы Дэйва Гаана, который попал в девятую городскую больницу столицы. После этого организаторы шоу и менеджмент коллектива вели переговоры о возможном переносе выступления.

Depeche Mode в итоге решили выступить в "Минск-Арене" 13 февраля 2018 года – как и планировалось, они представят в белорусской столице свой новый альбом и все хиты в рамках тура Global Spirit Tour.

Все поклонники группы, купившие билеты на июльский концерт и желлающие посетить выступление Depeche Mode в феврале, могут попасть на шоу по действующим билетам. Если кого-то не устраивают дата проведения концерта – билеты можно сдать.

Скоро будет открыта и дополнительная продажа квитков на концерт Depeche Mode в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Июльский концерт популярной группы в Минске сорвался из-за болезни солиста коллектива.

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