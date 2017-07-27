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Depeche Mode назвали дату нового концерта в Минске
28.07.2017 09:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Культовая британская группа Depeche Mode перенесла выступление в Минске на 13 февраля 2018 года, сообщили в пятницу утром организаторы шоу.
Концерт Depeche Mode в Минске, который бал запланирован на 17 июля,
Depeche Mode в итоге решили выступить в "Минск-Арене" 13 февраля 2018 года – как и планировалось, они представят в белорусской столице свой новый альбом и все хиты в рамках тура Global Spirit Tour.
Все поклонники группы, купившие билеты на июльский концерт и желлающие посетить выступление Depeche Mode в феврале, могут попасть на шоу по действующим билетам. Если кого-то не устраивают дата проведения концерта – билеты можно сдать.
Скоро будет открыта и дополнительная продажа квитков на концерт Depeche Mode в Минске.
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Июльский концерт популярной группы в Минске сорвался из-за болезни солиста коллектива.
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