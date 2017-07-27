Настало время второго этапа конкурса «Наши милые животные». И в сегодняшней подборке пятеро участников, среди которых авторы видео о ладушках с богомолом, кошке, которая сама упаковывается в обувную коробку, о собаке, который сам себе включает музыкальные игрушки и им подпевает.

Смотрите, голосуйте и присылайте свои ролики!

Иван Хоменко и его кот Кельт, который обожает шелест пакетов.

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Маргарита Горбач и ее любитель грызть все деревянное — милый, добрый и самый обворожительный английский бульдог Оскар.

Валентина Козлова и ее кошка Ариша, которая сама «упаковалась» в обувную коробку.

Александру Шпилевскому удалось поиграть в ладушки с богомолом.

А питомцу Александра Адамовича кроме еды постоянно требуются батарейки для его любимых музыкальных игрушек. Смотрите, как Бадди поет.

Голосование за участников второго этапа начинается с момента публикации этой новости. Форма для голосования размещена ниже. Ролики, которые редакция получит к следующей пятнице, примут участие во втором промежуточном отборе.

Коротко об условиях

Напоминаем, что принять участие в конкурсе может каждый. Для этого достаточно снять видео про вашего питомца или случайного встречного четвероногого или пернатого и прислать это видео нам. Адрес для корреспонденции media@tutby.com . В теме письма укажите «Наши милые животные». Видео может быть отдельным записанным фрагментом или смонтированным роликом, но записанным специально для конкурса. Его можно снять на мобильный телефон, планшет, фото- или видеокамеру.

Ролик можно прислать как приложением к письму, так и ссылкой на любой видеохостинг или файлообменник (срок хранения файлов должен быть не меньше месяца с момента отправки).

В письме укажите ваши имя и фамилию, а также контактный телефон. Кроме того, сопроводите ролик небольшим описанием вашего питомца и действия, запечатленного в видео.

Сроки проведения

Работы на конкурс принимаются до 24 августа включительно. Каждую неделю по пятницам на портале TUT.BY будут публиковаться ролики, которые редакция сочтет потенциальными претендентами на главный приз. Внизу публикации будут размещены формы для промежуточного голосования. Редакция оставляет за собой право отбирать видеоистории и публиковать самые интересные.

В первую неделю сентября (с 4 по 7 сентября) состоится итоговое голосование, в котором примут участие ролики — победители промежуточных этапов. 8 сентябрябудет объявлено имя победителя. Он получит денежный приз в размере 100 рублей(приз нужно будет забрать самостоятельно).

ОПРОС Конкурс "Наши милые животные". Второй тур голосования Иван Хоменко и его кот Кельт, который обожает шелест пакетов

Маргарита Горбач и ее бульдог Оскар

Валентина Козлова и ее кошка Ариша

Александр Шпилевский и богомол

Александр Адамович и Бадди 2 голоса Результаты