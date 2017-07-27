Во время пресс-конференции у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера зазвонил телефон. Политик ненадолго прервался, извинился перед журналистам и сбросил вызов. Он объяснил, что ему позвонила супруга. После этого он сделал паузу, внимательно посмотрел на экран смартфона и сказал, что «это была госпожа Меркель». В зале раздался хохот, а сам Юнкер нервно посмеялся.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Еврокомиссии сбросил звонок Ангелы Меркель, решив, что это его жена Во время пресс-конференции у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера зазвонил телефон. Политик ненадолго прервался, извинился перед журналистам и сбросил вызов....

Это не первый случай, когда Юнкер попадает в щекотливую ситуацию. В мае этого года главу Еврокомиссиив том, что он злоупотребил алкоголем во время переговоров по Кипру в Женеве. Тогда Юнкер приветствовал прибывающих лидеров стран ЕС игривыми шлепками, а некоторых даже трепал по щеке. Журналистам удалось разузнать, что у чиновника есть привычка пить коньяк за завтраком.