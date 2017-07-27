|
Глава Еврокомиссии сбросил звонок Ангелы Меркель, решив, что это его жена
28.07.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by
Во время пресс-конференции у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера зазвонил телефон. Политик ненадолго прервался, извинился перед журналистам и сбросил вызов. Он объяснил, что ему позвонила супруга. После этого он сделал паузу, внимательно посмотрел на экран смартфона и сказал, что «это была госпожа Меркель». В зале раздался хохот, а сам Юнкер нервно посмеялся.Это не первый случай, когда Юнкер попадает в щекотливую ситуацию. В мае этого года главу Еврокомиссии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пресс-конференции у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера зазвонил телефон. Политик ненадолго прервался, извинился перед журналистам и сбросил вызов....
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии