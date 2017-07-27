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Глава Еврокомиссии сбросил звонок Ангелы Меркель, решив, что это его жена

28.07.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Во время пресс-конференции у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера зазвонил телефон. Политик ненадолго прервался, извинился перед журналистам и сбросил вызов. Он объяснил, что ему позвонила супруга. После этого он сделал паузу, внимательно посмотрел на экран смартфона и сказал, что «это была госпожа Меркель». В зале раздался хохот, а сам Юнкер нервно посмеялся.

Это не первый случай, когда Юнкер попадает в щекотливую ситуацию. В мае этого года главу Еврокомиссии заподозрили в том, что он злоупотребил алкоголем во время переговоров по Кипру в Женеве. Тогда Юнкер приветствовал прибывающих лидеров стран ЕС игривыми шлепками, а некоторых даже трепал по щеке. Журналистам удалось разузнать, что у чиновника есть привычка пить коньяк за завтраком.
 
 
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Во время пресс-конференции у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера зазвонил телефон. Политик ненадолго прервался, извинился перед журналистам и сбросил вызов....

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