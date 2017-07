Танго с незнакомкой и осмотр белого медведя. Неформальные занятия первых лиц государств

В середине июля состоялся официальный визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Германию и Польшу. В Гейдельберге пара, в числе прочего, училась лепить баварские крендельки. «РБК Стиль» вспомнил, чем неформальным занимались первые лица в зарубежных поездках.

Одну неделю в середине июля принц Уильям и Кейт Миддлтон посвятили официальному визиту в Германию и Польшу. Монаршая пара посетила бывший нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф и лабораторию Центра исследования онкологических заболеваний, а еще участвовала в лодочной гонке и даже училась готовить. На рынке города Гейдельберг Кейт и Уильям пытались сделать брецели — традиционные крендели, распространенные в южной Германии. Раскатав тесто, пара старалась перебрасывать его так, чтобы придать традиционной баварской закуске нужную форму. Справиться с задачей быстрее и лучше удалось Кейт Миддлтон. Также пара осваивала еще один рецепт — разноцветных леденцов.

Первый страной, в которую с официальным визитом в качестве президента США отправился Дональд Трамп, стала Саудовская Аравия. Там в мае 2017 года американский лидер не только подписывал оборонительные контракты на десятки миллионов долларов, но и занимался менее формальными вещами. Например, вместе с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Трамп станцевал традиционный танец арда с мечами. Он начался под бой барабанов, после чего все танцующие начали поднимать в воздух мечи. Один из них был и в руках американского лидера.