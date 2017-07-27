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Танго с незнакомкой и осмотр белого медведя. Неформальные занятия первых лиц государств
28.07.2017 12:08 — Новости Культуры | Tut.by
В середине июля состоялся официальный визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Германию и Польшу. В Гейдельберге пара, в числе прочего, училась лепить баварские крендельки. «РБК Стиль» вспомнил, чем неформальным занимались первые лица в зарубежных поездках.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон — брецели в Гейдельберге
Одну неделю в середине июля принц Уильям и Кейт Миддлтон посвятили официальному визиту в Германию и Польшу. Монаршая пара посетила бывший нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф и лабораторию Центра исследования онкологических заболеваний, а еще участвовала в лодочной гонке и даже училась готовить. На рынке города Гейдельберг Кейт и Уильям пытались сделать брецели — традиционные крендели, распространенные в южной Германии. Раскатав тесто, пара старалась перебрасывать его так, чтобы придать традиционной баварской закуске нужную форму. Справиться с задачей быстрее и лучше удалось Кейт Миддлтон. Также пара осваивала еще один рецепт — разноцветных леденцов.
Дональд Трамп — танец с саблями в Эр-Рияде
Первый страной, в которую с официальным визитом в качестве президента США отправился Дональд Трамп, стала Саудовская Аравия. Там в мае 2017 года американский лидер не только подписывал оборонительные контракты на десятки миллионов долларов, но и занимался менее формальными вещами. Например, вместе с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Трамп
Компанию Трампу в танце также составили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник президента Стив Бэннон. Раньше танец арда носил военный характер, но сейчас он трактуется как дань уважения истории и традициям Востока.
Барак Обама — танго в Буэнос-Айресе
Танцевал во время своих официальных визитов и бывший президент США Барак Обама. Весной 2016 года во время званого обеда у президента Аргентины Маурисио Макри он исполнил танго. Партнершей американского лидера тогда стала не сопровождавшая его в поездке супруга Мишель, а профессиональная танцовщица.
Видео:
Обама сделал с ней несколько «проходов» по танцполу, и даже немного покружил ее. Тогдашняя первая леди решила не отставать от супруга и также станцевала танго с профессиональным партнером.
Си Цзиньпин — визит к пандам в Берлине
В ходе визита в Берлин, состоявшегося в начале июля этого года, глава КНР Си Цзиньпин
Владимир Путин — осмотр белого медведя на архипелаге Земля Франца-Иосифа
В 2010 году Владимир Путин принял участие в научной экспедиции и посетил Землю Александры — часть архипелага Земли Франца-Иосифа. На базу экспедиции российских ученых глава государства прибыл на вездеходе «Тайга». И там вместе с экспертами поучаствовал в осмотре белого медведя. Путин измерил спящее 231-килограммовое животное от носа до хвоста и надел на него спутниковый ошейник. Также российский президент пожал хищнику лапу и потрепал его за ухом.
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В середине июля состоялся официальный визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Германию и Польшу. В Гейдельберге пара, в числе прочего, училась лепить баварские...
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