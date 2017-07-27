Прыжок с парашютом и поездка на болиде. 88-летняя канадка решила попробовать все на старости лет

88-летняя Мэри Холло из Канады поставила себе цель до конца жизни успеть попробовать максимальное число безумных развлечений и успешно выполняет пункты из списка. Прыжок с парашютом, поездка на болиде и рэп от Питбуля — всё это только малая часть программы Мэри, сообщает CBC News .



Фото: cbc.ca

Первая из затей старушки — участие в экстремальном аттракционе «Прогулка по краю» самого высокого здания Торонто — телевизионной башни Си-Эн Тауэр (выше Останкинской телебашни на 13 метров). Когда ей было 84, Мэри прошла 150 метров по узкому выступу, удерживаемая только специальной страховкой.

21 июля бабушка выполнила очередной пункт из своего списка — прыгнула с парашютом. Мэри давно об этом мечтала: 50 лет, подъезжая к своему загородному домику, она смотрела на занятия в парашютной школе и никак не могла решиться.

Но в итоге к 88 годам женщина поняла, что терять уже нечего. Чтобы совершить прыжок, ей потребовалась справка от врача. Доктор предупредил ее, что затея может закончиться печально. Но бабушка не собиралась отступать.

С утра в день запланированного прыжка шел дождь, и семья Мэри надеялась, что нелетная погода отвадит бабушку. Но как только выглянуло солнце, старушка поспешила к самолету. Все прошло удачно, инструктор сказал, что во время прыжка Мэри молчала и улыбалась.



Фото: cbc.ca

В ближайших планах у Мэри поездка на болиде на крытом треке. Чтобы не ударить в грязь лицом, бабуля вспоминает навыки вождения, играя в видеоигру по Формуле-1 в доме у сына. Женщина мечтает, чтобы на 90-й день рождения ей прочитал рэп певец Питбуль. Правда, ее дочка Сьюзен пока понятия не имеет, как это организовать. Но она постарается, ведь мама всегда была для нее примером.

Чего Мэри точно не хочет, так это выходить замуж. Ее муж умер 30 лет назад, с тех пор она живет одна и совсем не переживает по этому поводу.

— Мне не нужен мужчина. Я наслаждаюсь жизнью и могу смотреть по телевизору то, что хочу.