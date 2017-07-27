Люк Бессон: мои фильмы запрещали в Италии и урезали в Японии

Люк Бессон презентовал в Москве перед журналистами свой новый фильм "Валериан и город тысячи планет". После премьеры Люк Бессон появился перед прессой с незначительным опозданием, немного взлохмаченным. Трудно сказать — спросонья ли возникла эта лохматость, но, безусловно, она добавляла к образу Бессона определенный артистизм, отметил корреспондент Sputnik Лев Рыжков.



© Sputnik/ Максим Захаров Копию марсельского такси Люка Бессона сделал парень из Волковыска

Вместе с Люком в конференц-зале появилась супермодель российского происхождения Саша Лусс. Эта девушка обладает странной, словно потусторонней красотой. Наверное, неслучайно в "Валериане…" она играла инопланетную принцессу.

На старте пресс-конференции Люк Бессон производил впечатление слегка уставшего человека. И на вопросы о фильме отвечал словно бы машинально — несложно, в принципе, догадаться, что в многочисленных городах и странах у маэстро спрашивали примерно одно и то же.

Поцелуи вне закона

Организаторы мероприятия перед сеансом вопросов и ответов поставили достаточно жесткое условие: не интересоваться у Люка его личной жизнью и не задавать вопросы о политике. Что, собственно, и правильно.

Тем более что, посмотрим правде в глаза, Люк Бессон — режиссер аполитичный, создатель красивых визуальных сказок из солидной европейской страны, родины гениев и шедевров.

Но корреспондент Sputnik решил узнать: а вдруг и картины Бессона тоже где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь запрещал?

Люк Бессон, когда ему перевели вопрос, сразу повеселел и даже поблагодарил за него.

"Мой фильм "Голубая бездна" был запрещен в Италии, — сказал режиссер. — Это был первый случай в истории, когда фильм без насилия, секса, политики и оружия был запрещен в стране, в которой сильна роль мафии. С "Голубой бездной" была еще проблема в Японии. В фильме был эпизод, в котором я шутил над японцами, и меня попросили убрать это место. Я сказал: "Да, конечно. Я вас понимаю, я не хотел вас обидеть".



© Sputnik Евгения Новоженина Премьера фильма "Валериан и город тысячи планет" в Москве

Тем не менее, сцена вошла в "длинную" версию фильма и вызвала позитивные отклики.

"Люди реагировали на нее с юмором, а не через призму политики, — пояснил Люк Бессон. — В некоторых странах — интересные правила. Ты можешь убить двести тысяч человек на экране, но нельзя показывать поцелуй. Я не понимаю эти правила. Ведь нет ничего более естественного, чем поцелуй. Ведь мы все появились на свет от поцелуя".

Национальность не важна

В "Валериане…" одна из значимых ролей досталась русской девушке Саше Лусс.

"Я нанимаю людей из-за их талантов, а не из-за той национальности, которая записана в паспорте. Когда я вижу человека и хочу работать с ним, мне не важно — русский он, итальянец или еще кто-нибудь. Я просто хочу работать с ним. В России много талантов, потому что она такая большая, и здесь прогрессивная актерская школа", — пояснил маэстро.

У Саши Лусс, тем не менее, актерского опыта не было. Но роль принцессы-инопланетянки досталась именно ей. Почему так произошло?

"Я попросил Сашу в течение девяти месяцев заниматься на актерских курсах, — сказал Люк Бессон. — При этом я совсем не обещал ей эту роль. Я попросил о том же самом еще нескольких девушек. И каждые два-три месяца я смотрел на их прогресс. Некоторые не дошли до конца. Саша же, не зная — получит она эту роль или нет — дошла до самого конца. И я действительно увидел прогресс в ее актерских способностях. Я очень горжусь тем, чего она достигла".



© Sputnik Алексей Даничев Компания Люка Бессона экранизирует трагедию на подлодке "Курск"

Сама супермодель пояснила выбор режиссера так: "Люк очень любит работать с моделями. Они приучены вставать в пять утра, они более организованные, они не капризничают. Поэтому с ними работать удобно. Модели пластичны, прекрасно двигаются и, главное, хорошо понимают свое тело".

Мир спасет доброта

Бессона спросили: правда ли, что мировое кино в последние годы стало хуже.

На это мастер ответил: "Речь идет не о прогрессе в кино, а о прогрессе идей. То сообщение, которое ты хочешь передать миру, можно обернуть в любую форму. Это может быть песня, танец, фильм. Форма неважна. Важно сообщение. Я видел хорошие фильмы, которые снимаются сейчас, я видел фильмы, которые снимались сто лет назад. Я видел плохие фильмы, которые были сняты сто лет назад. И я видел плохие фильмы, которые были сняты сегодня".

Спросили маэстро и о том, спасет ли мир, находящийся на пороге глобального кризиса, красота?

"Если в тебе нет доброты, ты вряд ли сможешь увидеть красоту, — пояснил режиссер. — Поэтому я думаю, что мир спасет именно доброта. Если нужно будет выбирать между наивностью во взгляде на мир и самолюбованием, я выберу первый вариант. А цинизм — это очень большая проблема сегодняшнего времени".