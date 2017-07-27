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Белорусский яхтинг. Белые паруса на Минском море
28.07.2017 15:55 — Новости Культуры | Tut.by
Беларусь не имеет выхода к морю. Но наши соотвечественники не отчаиваются и обучаются яхтингу, чтобы покорять водные пространства за границей. Или ради прогулки под парусами по Минском морю в выходной. TUT.BY наблюдал за яхтсменами в один из летних дней.
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Беларусь не имеет выхода к морю. Но наши соотвечественники не отчаиваются и обучаются яхтингу, чтобы покорять водные пространства за границей. Или ради прогулки...
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