Белорусский яхтинг. Белые паруса на Минском море

Беларусь не имеет выхода к морю. Но наши соотвечественники не отчаиваются и обучаются яхтингу, чтобы покорять водные пространства за границей. Или ради прогулки под парусами по Минском морю в выходной. TUT.BY наблюдал за яхтсменами в один из летних дней.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!