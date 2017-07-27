Не сидите дома: культурно-развлекательная программа Минской области

Праздник для экстремалов, фестиваль авиационного спорта и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, а также другие культурно-развлекательные мероприятия Минской области — в обзоре корреспондента МЛЫН.BY .





Маладзечанскі раён

Валошкавая паэзія

Паслухаць вершы Максіма Багдановіча, сплесці вянок можна будзе 30 ліпеня ў вёсцы Ракуцёўшчына, дзе пройдзе рэспубліканскае свята песні і паэзіі «Ракуцёўскае лета» (з 12.00). У гэтых мясцінах паэт стварыў цыклы вершаў «Старая Беларусь», «Места», паэмы «Вераніка» і «У вёсцы».

Плануюцца выступленні паэтаў і пісьменнікаў з Мінска, творчых калектываў Маладзечаншчыны, прадстаўнікоў Міністэрства культуры і Літаратурнага музея Максіма Багдановіча, вялікая кніжная выстава, выстава-продаж вырабаў народных майстроў, майстар-клас па пляценню вянкоў. Госці свята змогуць выпіць вады са славутай Максімавай крынічкі.

Логойский район

Сплошной экстрим

С 4 по 6 августа пикник-отель «Экспедиция» у деревни Октябрь приглашает любителей драйва и природы на международный фестиваль Expedition-TOUR-2017.

Ожидается, что в нем примут участие более 1500 экстремалов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Результаты будут оценивать инструкторы из Министерства спорта и туризма, а также Национального олимпийского комитета Беларуси. В программе — более 20 спортивных дисциплин, в том числе заезды квадроциклов по грязевой трассе и аквабайков по Плещеницкому водохранилищу, выступление группы «ЛЯПИС-98» и белорусских кавер-бэндов, кулинарное шоу с приготовлением блюда на самой большой в Европе сковороде.

Минский район

«Дай лапу!»

Так называется зоофестиваль, который состоится 29 июля на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта (14.00−17.00). Основная идея: содержание собак требует особой ответственности.

Со своими четвероногими подопечными выступят работники питомника служебных собак Минского городского управления Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Они покажут, как с помощью специально обученных мухтаров и рексов можно уличить преступника, обнаружить сумку со взрывоопасным веществом, преодолевать препятствия. Ну, а зрителей это заставит еще раз задуматься, стоит ли им заводить собаку.

Авиашоу

В предстоящие выходные на аэродроме «Боровая» под Минском уже третий раз пройдет фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО с выставкой авиатехники (29 июля с 10.00, вход свободный).

Этот крупнейший в Беларуси авиафестиваль проходит под эгидой Белорусской федерации авиационного спорта. В ярком шоу будут задействованы различные летательные аппараты: от воздушных шаров до современных вертолетов. В программе — показательные прыжки парашютистов и демонстрационные полеты. Лучшие летчики из Беларуси и десятка других стран покажут свое мастерство в вертолетных гонках и чудеса воздушной акробатики.

Борисовский район

Праздник творчества и фантазии

3 августа в 17.00 художественная галерея «З'ява» Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х.Колодеева гостеприимно распахнет двери для ценителей ручной работы. Здесь, уже седьмой раз, стартует выставочный проект «Тутэйшыя майстры».

Посетители увидят новые работы постоянных участников проекта, признанных борисовских мастеров декоративно-прикладного искусства Алеси Пацукевич, Светланы Швайбович, Виктории Казюки, Елены Кеслер, Татьяны Бардиловской, Марии Грипич-Листопад, Юлии Пухляковой, Ирины Хацкевич и других. Также будут представлены работы профессиональных художников, мастеров народных промыслов и просто талантливых любителей, которые создают красоту, а желающие смогут заказать себе изделия из войлока, авторские куклы, керамику, украшения из бисера, резные свечи, декоративные панно и многое другое.