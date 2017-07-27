Быки из Монголии поучаствовали в родео, скачках и конкурсе красоты

Яки (парнокопытные млекопитающие из рода «настоящих быков») поучаствовали в родео, скачках и конкурсе красоты. Несколько сотен яков прибыли в зеленую долину реки Орхон на ежегодный фестиваль. Этих животных почитают в Монголии не меньше, чем лошадей. Они играют большую роль в жизни монголов. Дают питательное молоко, из их пуха делают высококачественную пряжу. Этих животных используют и как тягловую силу, сообщается в репортаже канала NTD.

По словам организатора фестиваля яков Отгонбаатара Гомбо, «як — это символ. Многие считают, что символ Монголии — лошадь. Но второй символ — это як. В основном, они есть в Монголии и в Тибете. В других странах их немного».

Программа фестиваля обширна. Здесь и традиционные песни, и музыка. Но основное внимание — якам. Они главные участники конкурсов и соревнований.

На одном из состязаний можно попробовать проскакать на неоседланном яке. Проходят и скачки на яках. В этом состязании уже выступают только профессионалы. А животные демонстрируют силу и выносливость.

Также в программу включен конкурс красоты. Судьи оценивают, насколько хорошая и ухоженная у яков шерсть. В этом году победителями выбрали сразу двоих животных (это братья-близнецы).

На праздник в долину съехались сотни зрителей со всей страны. Становится популярным он и среди зарубежных туристов. Фестиваль яков в Монголии проводят уже несколько десятилетий.