В Европе начнут продавать напитки из мяса

Немецкий мясник Петер Классен выпустит на рынок напитки из мяса. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Die Welt.



Фото: Антон Мотолько

Продукт поступит в продажу в сентябре в Германии. По словам Классена, он уже заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции.

«Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует», — отметил мясник, добавив, что подал заявки на международный патент.

На данный момент Классен разработал линейку из трех вкусов: «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Королевская курица». Чтобы приготовить напиток, мясо с овощами варят в бульоне и измельчают в пюре до консистенции какао. После этого жидкость расфасовывается по бутылкам и стерилизуется.

По словам 55-летнего мясника, таким образом охлажденный напиток можно хранить год. Он также считает, что полученную субстанцию удобно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи.

Рецепт Классен вместе со своим сыном Филиппом и поваром Штефаном Киммелем разрабатывал в течение трех лет. «Будет много сторонников, но так же много будет противников, которые посчитают отвратительной идею пить мясо», — считает мясник.