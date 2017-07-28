Алексей Горшенев: за каждое слово в песне я должен отвечать перед собой

В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Юлии Хвощ Алексей Горшенев рассказал про белорусскую колбасу, адовый интернет и американскую систему потребления.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Юбилейный "Рок за Бобров" традиционно прошел на Боровой под Минском 18

- Вы к нам часто приезжаете. Нравится ли Вам в Беларуси? Как Вас принимает белорусская публика?

- Всегда прикольно. Я всегда говорил, что белорусы ближе к западу, они больше понимают то, что мы делаем. Это один из тех регионов, который для меня всегда был интересным. Питер, Калининград, Белоруссия, Украина — это люди как раз европейского вида, они точнее понимают нас. Я не могу сказать, что Сибирь меньше понимает, но они другие. Урал — другие. А вот именно европейская часть музыку по-другому немножко ощущает.

- Вы успели попробовать какие-нибудь белорусские блюда. Вот сегодня, например, чем вас угощали?

- Мы всегда это делаем. Мы сегодня ели полусырую колбасу. Потом нам давали сосиски такие… Не знаю, как называются… Большие ручной работы и зразы с мясом. Ну, вы культовая страна — о чем речь.

Лаять на караван бессмысленно

- Ваш взгляд на современное состояние музыки, что происходит сейчас и какие тенденции на перспективу?

- Тенденция в сторону цирка — когда люди ищут не просто музыку, а какое-то развлечение в музыке, она заметна. Потому что мы все, находясь в соцсетях, находясь даже на улице, все равно ищем что-нибудь для развлекухи. В инстаграме выложить, кому-нибудь скинуть: "А ты посмотри, как кульнулся". Мы даже несчастья человеческие стараемся окутать каким-то черным юмором и преподнести так, как будто это прикольно.

Человеческий разум с приходом в такой адовый интернет, когда вот все в интернете и все только там и живут и единственное, что у них в умах — это пожрать, теряется. Человеческие души пожрать, человеческие интересы пожрать, жизни человеческие. Нахамить. За счет хамства, ханжества, непонимания, глупости и тупости в интернете, сделать себе баллы, лайки и очки. Это все ведет к тому, что творчество для окружающего мира становится просто потребительским продуктом.



© Sputnik/ Юлия Хвошч Алексея Горшенева нельзя назвать редким в Беларуси гостем - недавно он выступал на фестивале "Наш Грюнвальд"

Раньше мы все время думали — ну вот изменится мир, песни станут лучше (это в песне моей есть). Сейчас мир думает о том, как бы мне удивиться, чтобы это было бы прикольно. И чем хуже, тем лучше.

- Ну а к авторскому праву в интернете вы как относитесь?

- Я нормально отношусь, у меня нет никаких претензий. Если людям это интересно — пусть они это делают. Я иногда сам даже позволяю себе скачивать музыку, потому что ну не купить бывает. Есть такие моменты, когда проще это скачать. Я не стремлюсь к тому, чтобы обойти авторские права других. Допустим, я в кино хожу.

Мы с семьей ходим в кино. Вот только были на Дюнкерке. Очень интересный фильм. Мы не убегаем от этого, чтобы деньги кому-то дать. Я не против оплатить человеческий труд — ради бога. Если он адекватен и адекватно мне подан, для того, чтобы я его купил. Специально я не обхожу какие-то такие законы или рамки — мне это не интересно.

Я не хочу обижать людей, потому что я сам могу быть обижен. Стараюсь быть честнее.

Но при этом я не лаю везде тихо о том, что кто-то у кого-то украл песни. Я понимаю, что сегодняшний мир. Это бессмысленно — лаять на караван.

Когда финансовый еж мучает

- Кстати, а каков ваш взгляд на сегодняшнюю ситуации в мире?

- В мире сейчас происходит подмена понятий. Двойные стандарты. Люди сначала выплескивают эмоции, а потом думают.

Тенденция идет к тому, чтобы человек жил сейчас много. Вот именно в эту секунду чтобы было много. И для этого люди попирают все, что только можно — истину, отношения человеческие, какие-то нравственные законы.

Вся эта ситуация, к сожалению, идет из Америки. Потому что основа основ у них (самое главное слово) — выгода.

Чем восточнее уходит человеческий род, тем больше у них духовности, справедливости, еще восточней (Тибет, Китай) — добавляется ум, разум, мудрость. Чем западнее мы уходим, тем больше мы говорим: нам нужно сейчас и много. Если есть выгода — я буду в этом участвовать, если выгоды в этом нет — я в этом участвовать не буду. Чего бы это ни касалось: человеческой жизни, человеческой смерти, разрушения стран, разрушения рынка, да чего угодно. Если это выгодно — они будут за это расписываться, если нет — дети будут рядом умирать — они отвернуться, им все равно.

Они так устроены. Это касается и их религии. Это касается и их финансового ежа, который все время их мучает. Они садятся на него, встают, вскакивают — нужно еще денег. Выгода — это основа основ.

Но я могу сказать, что здесь есть плюс, потому что, естественно, выгода — это толчковая система мышления. Если выгодно, то ты делаешь. Ты впитываешь в себя хорошее, ты пытаешься организовать свой бизнес, творчество, что угодно. Ты пытаешься организовать, чтобы выгодно это сделать.

Ведь выгода может быть еще и творческая. Ведь выгодно что? Выгодно сделать хороший альбом. Записать его. Для того чтобы выгода была. Это хорошо. Но если это касается всего в жизни, то это утопия. Но, к сожалению, запад живет одним словом — выгода. И у нее нет граней — хорошую музыку выгодно делать, либо воровать нефть из другого региона, делая вид, что это все законно.

Это очень сложно и в то же время очень легко. Тут всего лишь нам нужно подумать, прикинуть за и против. Самокритично обдумывать весь этот вопрос, чтобы понять, кто ты на этом месте? Не слушать никого.

О творчестве и пятницах

- Извечные вопросы музыкантов, что первично и важнее, текст или музыка? Вы сначала пишете текст и подбираете под нее музыку или наоборот?

- У меня — музыка. Обязательно музыка первая идет. Обязательно. А потом я к ней уже пристраиваю свои мысли и идеи. Ищу тексты, ищу мысли.

Музыка для меня имеет цвет и определенную эстетику. И уже к ней я подтягиваю тексты. Я не поэт и сложно к этому отношусь, мне тяжело писать тексты. Потому что я не пишу что-то легкое. Мне приходится ковыряться в самом себе и вытаскивать со дна, а может быть с поверхности что-то такое, может быть, важное, может быть, не очень, но я знаю, что за каждое слово мне придется отвечать внутри себя. Не перед кем-то. Не перед вами, не перед Васей, не перед кем-то еще, а перед самим собой, поэтому тексты для меня это очень сложно.

С музыкой мне гораздо легче, я мелодист, и она ко мне приходит, как я и живу. Она во мне. Мне легко с музыкой. С текстами очень плохо.

- У вас есть ваша любимая песня?

- Они для меня все нормальные. Они просто в разный временной промежуток были написаны, в них разные люди описаны, разные свои качества видел и описывал. Они все для меня как жизнь.

Мы ведь не можем сказать, что пятница — самый лучший день на свете.

- Это почему?

- Это потому что вы запарены и работаете. А если в пятницу у вас что-нибудь не очень хорошее, а в понедельник у вас, допустим, день рождения сына? Для многих людей да — пятница, а потом отдыхать… Значит вы занимаетесь дурацким делом. Значит для вас пятница — это всего лишь повод уйти от ваших проблем, которые вы сами создали и сами же в них варитесь. И вот пятница заканчивается, 6 часов вечера — вы счастливы. Значит вы не правильно живете. Нужно искать себе такое занятие, чтобы хобби стало вашим настоящим делом.