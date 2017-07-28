Майкл Джексон, Макс Барских, Элвис и Lady Gaga. В Бресте встретили двойников звезд

29 июля на улице Советской в Бресте прошло шоу двойников звезд.





На площадку возле торгового центра Дидас Персия вышли Кристина Орбакайте, Леди Гага, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Эра Истрефи, Макс Барских, Кэти Перри, Ольга Бузова, Кристина Си.



Кристина Орбакайте









Майкл Джексон



Кристина Си



Кэти Перри



Леди Гага



Элвис Пресли

Ольга Бузова

Эра Истрефи





Проект «Парад звезд» организовал салон красоты Аллы Коноваловой.

«Такое мероприятие делается минимум за год. У нас было ровно 20 дней. Работали всей творческой команды», — сообщила TUT.BY Алла Коновалова.

Как подчеркнула собеседница, для проекта подобрали моделей, которые похожи на звезд. Затем специалисты усилили сходство с помощью макияжа и подобрали соответствующие костюмы.