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Майкл Джексон, Макс Барских, Элвис и Lady Gaga. В Бресте встретили двойников звезд
29.07.2017 17:29 — Новости Культуры | Tut.by
29 июля на улице Советской в Бресте прошло шоу двойников звезд.
На площадку возле торгового центра Дидас Персия вышли Кристина Орбакайте, Леди Гага, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Эра Истрефи, Макс Барских, Кэти Перри, Ольга Бузова, Кристина Си.
Проект «Парад звезд» организовал салон красоты Аллы Коноваловой.
«Такое мероприятие делается минимум за год. У нас было ровно 20 дней. Работали всей творческой команды», — сообщила TUT.BY Алла Коновалова.
Как подчеркнула собеседница, для проекта подобрали моделей, которые похожи на звезд. Затем специалисты усилили сходство с помощью макияжа и подобрали соответствующие костюмы.
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На площадку возле торгового центра Дидас Персия вышли Орбакайте, Loboda, Леди Гага, Майкл Джексон, Элвис, Эра Истрефи, Барских, Кэти Перри, Ольга Бузова, Кристина Си.
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