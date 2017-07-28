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В Швейцарии открыли полукилометровый висячий мост

29.07.2017 21:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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В швейцарском кантоне Вале открылся самый длинный висячий мост в мире. Его протяженность составила 494 метра. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает 20 minuten.

Мост, ширина которого достигает 65 метров, был открыт в городе Церматт, который считается одним из лучших лыжных курортов Швейцарии. Сооружение названо в честь Шарля Куонена, бизнесмена и винодела, пожертвовавшего 100 тысяч швейцарского франков на его строительство.

Стоимость моста, расположенного на высоте около 80 метров над землей, составила в общей сложности 730 тысяч франков. В его возведении, кроме администрации Церматта, также приняли участие соседние муниципалитеты Грэхен, Санкт Никлаус, Ранда и Теш.

В мае 2016 года в Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире. Длина моста — 393 метра, ширина — шесть метров. Конструкция может одновременно выдержать до 800 человек. Мост оборудован платформой для банджи-джампинга (прыжков с привязанной к телу веревкой), а также тремя высотными качелями.

 
 
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Его протяженность составила 494 метра.

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